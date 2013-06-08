Orhan Pamuk: Ülkem için endişeliyim

İtalya'nın Floransa kentinde bir söyleşiye katılan Nobel Ödüllü Yazar Orhan Pamuk, Gezi Parkı protestolarıyla ilgili soruları cevapladı. “Ülkem için endişeliyim ve olayları dertlenerek takip ediyorum. Gelecek için barışçıl bir çözüme ulaşmak adına hiçbir sinyal yok” diyen Pamuk, protestocuların öfkesine de çok saygılı olduğunu dile getirdi.



Dünya çapında ünlü Yazar Orhan Pamuk, İtalyan La Repubblica gazetesinin düzenlediği, bir okuyucu festivali olan “Repubblica delle İdee" (Fikirlerin Cumhuriyeti) adlı etkinliğe konuk olarak katıldı.

Bu kapsamda Pamuk, Floransa Belediyesi'ne ait olan Palazzo Vecchio'da (Eski Saray) düzenlenen bir söyleşide, Türkiye'de yaşanan son gelişmeler, kariyeri ve eserleri üzerine La Repubblica gazetesi yazarlarından Marco Ansaldo ve Gazeteci-Yazar Elena Stancanelli'nin sorularını yanıtladı.

“Masumiyetten ve aşktan" başlıklı söyleşide Gezi Parkı eylemleri hakkında düşündükleri sorulan Pamuk, “Türkiye'de önemli şeyler oluyor. Bir çeşit değişim sürecinden geçiyor. Bugün yaşananlar beni endişendiriyor. Ülkemin geleceği için de endişeliyim ve göstericiler ile hükümet arasında barışçıl bir çözüme ulaşmak konusunda hiçbir sinyal olmamasından dolayı da çok üzgünüm dedi.



'Hükümet yanlış yapıyor'



Türkiye'de yürütülen siyaset ve ifade özgürlüğünden ötürü duyduğu endişeyi de ifade eden Pamuk, İstanbullu bir yazar olduğunu da anımsatarak, “İstanbul'da yaşayan herkesin o meydanda muhakkak unutulmaz bir anısı vardır. O insanları anlıyor ve kucaklıyorum. Sanırım hükümet böyle hassas bir yerde yeni şeyler yapmayı deneyerek, alışveriş merkezi yapmak amaçlı süratle ağaçları keserek büyük yanlış yapıyor. Bir de çok önemli bir nokta var Taksim siyasi bir geçmişe sahip. Orada muhafazakarlar, milliyetçiler, sosyalistler ve sosyal demokratlar ile askerin geçişini gördüm. Umarım bu konu barışla sonuçlanır” diye konuştu.



'Protestocuların öfkesine saygılıyım'



Orhan Pamuk, Gezi Parkı'ndaki olayları yurtdışından çok üzüntüyle ve dertlenerek takip ettiğini anlatarak, “Hükümetin yumuşak davranmasını ve bir sonuca varılmasını istiyorum. Tabii hepimizin derdi Taksim Meydanı'nı kurtarmak. Taksim Meydanı hakkında karar hep birlikte verilmelidir dedi.

“Protestocuların öfkesine çok saygılıyım diye sözlerini sürdüren Pamuk, “Bütün dünya da onları anlıyor diye ekledi.



'Bugün benim doğum günüm'



Daha sonra “Yeni bir başlangıç için yazmak temalı etkinlik, yazarın edebi kimliğine yönelik sorularla devam etti. Pamuk, 7 Haziran'ın doğum günü olduğunu hatırlattıktan sonra, “Bir yazarın aşkında, yaşadığı şehrin aşkı da vardır. Ben artık İstanbul'un bir yazarıyım. Hep böyle değildi ama şimdi böyle. Onun benim kentim olduğunu fark ettim, ama bu aynı zamanda İstanbul'u temsil etmek açısından büyük sorumluluk dedi.

Pamuk, 60'lı yıllarda, güzellikle meşgul olan Yazar Nabokov ya da Proust gibi olmayı da arzuladığını anlattı.