Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Ergin Calasin serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 28 Şubat soruşturması kapsamında 6 kişinin ifadesine başvuruluyor. İfade alma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ergin Celasin, Ankara Adliyesi'ne getirilmişti.
4 general Ankara'ya gönderildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan emekli Koramiral Aydan Erol, emekli Tümamiral Mustafa Özbey, emekli Tuğamiral İsmail Ruhsar Sümer ve emekli Korgeneral Ahmet Atalay Efeer, Ankara'ya gönderildi.
Soruşturma kapsamında ifadesi alınacak olan emekli Koramiral Erol, emekli Tümamiral Özbey, emekli Tuğamiral Sümer ve emekli Korgeneral Efeer, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis eşliğinde Atatürk Havalimanı'na getirildi.
7 askerden 4'ü tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 emekli askerden 4'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Türk Medeni Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli Ankara Nöbetçi 3 No'lu Hakimliği'nde sorgulanan 7 emekli askerden, emekli Tümgeneral Ayhan Cansevgisi, emekli Tuğgeneral Refik Zeytinci, emekli Tuğgeneral Metin Yaşar Yükselen ve emekli Albay Cengiz Koşal tutuklanmıştı.
Emekli Korgeneral Temel Batmaz Dandin, emekli Tümgeneral Fuat Büyükcivelek, emekli Albay Ahmet Ziya Öztoprak adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan emekli Korgeneral Abdullah Cahit Sarsılmaz, savcılık sorgusunun ardından hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek serbest bırakılmıştı.
Çarşamba günü de 4 general tutuklanmıştı
Soruşturmada çarşamba günü de tutuklama istemiyle TMK'nın 10. maddesiyle görevli Ankara Nöbetçi 3. No'lu Hakimliği'ne sevk edilen, 5 şüpheliden emekli Orgeneral Orhan Yöney, emekli Oramiral Hayri Bülent Alpkaya, emekli Korgeneral Köksal Karabay ve emekli Koramiral Altaç Atılan tutuklanmış, emekli Tümgeneral Ersin Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Tutuklanmalarına karar verilen emekli Orgeneral Yöney, emekli Oramiral Alpkaya, emekli Korgeneral Karabay ve emekli Koramiral Atılan, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ait minibüsle eskort eşliğinde Sincan F tipi Cezaevi'ne götürülmüştü.