T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Ergin Calasin serbest bırakıldı

28 Şubat soruşturmasında, ifadeye çağrılan eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ergin Celasin, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı

15 Şubat 2013 16:16

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 28 Şubat soruşturması kapsamında 6 kişinin ifadesine başvuruluyor. İfade alma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ergin Celasin, Ankara Adliyesi'ne getirilmişti.

 

4 general Ankara'ya gönderildi

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan emekli Koramiral Aydan Erol, emekli Tümamiral Mustafa Özbey, emekli Tuğamiral İsmail Ruhsar Sümer ve emekli Korgeneral Ahmet Atalay Efeer, Ankara'ya gönderildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınacak olan emekli Koramiral Erol, emekli Tümamiral Özbey, emekli Tuğamiral Sümer ve emekli Korgeneral Efeer, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis eşliğinde Atatürk Havalimanı'na getirildi.

 

7 askerden 4'ü tutuklandı

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 emekli askerden 4'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Türk Medeni Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli Ankara Nöbetçi 3 No'lu Hakimliği'nde sorgulanan 7 emekli askerden, emekli Tümgeneral Ayhan Cansevgisi, emekli Tuğgeneral Refik Zeytinci, emekli Tuğgeneral Metin Yaşar Yükselen ve emekli Albay Cengiz Koşal tutuklanmıştı.

Emekli Korgeneral Temel Batmaz Dandin, emekli Tümgeneral Fuat Büyükcivelek, emekli Albay Ahmet Ziya Öztoprak adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan emekli Korgeneral Abdullah Cahit Sarsılmaz, savcılık sorgusunun ardından hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek serbest bırakılmıştı.

 

Çarşamba günü de 4 general tutuklanmıştı

 

Soruşturmada çarşamba günü de tutuklama istemiyle TMK'nın 10. maddesiyle görevli Ankara Nöbetçi 3. No'lu Hakimliği'ne sevk edilen, 5 şüpheliden emekli Orgeneral Orhan Yöney, emekli Oramiral Hayri Bülent Alpkaya, emekli Korgeneral Köksal Karabay ve emekli Koramiral Altaç Atılan tutuklanmış, emekli Tümgeneral Ersin Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklanmalarına karar verilen emekli Orgeneral Yöney, emekli Oramiral Alpkaya, emekli Korgeneral Karabay ve emekli Koramiral Atılan, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ait minibüsle eskort eşliğinde Sincan F tipi Cezaevi'ne götürülmüştü.

ETİKETLER

ergin celasin28 şubatsoruşturmaifadeankaraadliyehava kuvvetleri komutanı

İlgili Haberler

'28 Şubat' soruşturmasında 4 emekli general tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında ifadeleri alınan 5 emekli general tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

28 Şubat'ta yeni dalga; 8 emekli komutan gözaltında

28 Şubat soruşturması kapsamında emekli 6 asker ifade verecek

TSK: 28 Şubat belgesi gönderilmedi

Genelkurmay Başkanlığı, 28 Şubat Soruşturması kapsamında, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na yeni bir belge gönderilmediğini bildirdi

Emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Ergin Celasin Adliye'de

28 Şubat soruşturması kapsamında, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Ergin Celasin, ifadesi alınmak üzere, Ankara Adliyesi'ne götürüldü

'28 Şubat' komutanlarına, 'Batı Harekât Planı' soruldu

28 Şubat operasyonunun son dalgasında gözaltına alınan emekli subaylara, 6 Mayıs 1997 tarihli 'Batı Harekât Planı'nın soruldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24