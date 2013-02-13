'28 Şubat' soruşturmasında 4 emekli general tutuklandı

28 Şubat soruşturması kapsamında ifadesi alınan 5 emekli generalden 4'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında ifadeleri alınan 5 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Başsavcılıkça, ifadeye çağrılan emekli Orgeneral Orhan Yöney, emekli Oramiral Hayri Bülent Alpkaya, emekli Korgeneral Köksal Karabay, emekli Koramiral Altaç Atılan ve emekli Tümgeneral Ersin Yılmaz, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sabah saatlerinde polis nezaretinde Ankara Adliyesi'ne getirilen Yöney, Alpkaya, Karabay, Atılan ve Yılmaz soruşturmayı yürüten TMK'nın 10. Maddesiyle görevli Cumhuriyet Savcıları Mustafa Bilgili ve Kemal Çetin'e ifade verdi.

Yöney, Alpkaya, Karabay, Atılan ve Yılmaz ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle

mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen 5 generalden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Sabri Uzun talimatla ifade verdi

Bu arada soruşturma kapsamında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun da talimatla ifade verdi.

Uzun, akşam saatlerinde Ankara Adliyesi'ne gelerek, talimat ifadeleriyle görevli TMK'nın 10. maddesiyle görevli Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başer'e ifade verdi. Uzun, ifadesinin ardından Ankara Adliyesi'nden ayrıldı.

Uzun'un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında ifadesinin alındığı öğrenildi.