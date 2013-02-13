T24 LogoT24 Logo
Gündem

'28 Şubat' soruşturmasında 4 emekli general tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında ifadeleri alınan 5 emekli general tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

13 Şubat 2013 20:07

28 Şubat soruşturması kapsamında ifadesi alınan 5 emekli generalden 4'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında ifadeleri alınan 5 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Başsavcılıkça, ifadeye çağrılan emekli Orgeneral Orhan Yöney, emekli Oramiral Hayri Bülent Alpkaya, emekli Korgeneral Köksal Karabay, emekli Koramiral Altaç Atılan ve emekli Tümgeneral Ersin Yılmaz, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sabah saatlerinde polis nezaretinde Ankara Adliyesi'ne getirilen Yöney, Alpkaya, Karabay, Atılan ve Yılmaz soruşturmayı yürüten TMK'nın 10. Maddesiyle görevli Cumhuriyet Savcıları Mustafa Bilgili ve Kemal Çetin'e ifade verdi.

Yöney, Alpkaya, Karabay, Atılan ve Yılmaz ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle
mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen 5 generalden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

 

Sabri Uzun talimatla ifade verdi

 

Bu arada soruşturma kapsamında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun da talimatla ifade verdi.

Uzun, akşam saatlerinde Ankara Adliyesi'ne gelerek, talimat ifadeleriyle görevli TMK'nın 10. maddesiyle görevli Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başer'e ifade verdi. Uzun, ifadesinin ardından Ankara Adliyesi'nden ayrıldı.

Uzun'un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında ifadesinin alındığı öğrenildi.

 

ETİKETLER

28 şubatbçgtutuklamamahkemeorgenaralamiral

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24