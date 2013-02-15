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Emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Ergin Celasin Adliye'de

28 Şubat soruşturması kapsamında, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Ergin Celasin, ifadesi alınmak üzere, Ankara Adliyesi'ne götürüldü

15 Şubat 2013 11:33

28 Şubat soruşturması kapsamında eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ergin Celasin Ankara Adliyesi'ne getirildi.
 
28 Şubat Soruşturması kapsamında, bazı emekli askerlerin ifadelerine başvurulmak üzere Ankara Adliyesi'ne getirileceği belirtildi.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ergin Celasin'in adliyeye getirildiği, Ankara, İstanbul ve İzmir'den getirilecek emekli asker sayısının 7 olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında dün tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edilen 7 emekli askerden 4'ü tutuklanmıştı. Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı 69'a yükseldi.

28 Şubat soruşturmasında bugün ifadeye çağrılan isimler şunlar:

Emekli Orgeneral Ergin Celasin / Ankara
Emekli Tuğgeneral İzzettin Gürdan / Ankara 
Emekli Koramiral Aydan Erol / İstanbul
Emekli Korgeneral Ahmet Atalay Efeer / İstanbul
Emekli Tümamiral Mustafa Özbey / İstanbul
Emekli Tuğamiral İsmail Ruhsar Sümer / İstanbul


Celasin MGK sekreterliği yaptı


Emekli Orgeneral Ergin Celasin, 1997 yılında orgeneralliğe yükselerek Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’ne, 25 Ağustos 1999 tarihinden itibaren de Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na atanmıştı.

Celasin, 30 Ağustos 2001 tarihinde emekliye ayrılmıştı.

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