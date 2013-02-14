TSK: 28 Şubat belgesi gönderilmedi

Genelkurmay Başkanlığı, 28 Şubat soruşturmasının 7. dalgasının, TSK’dan savcılığa gönderilen yeni belgelerle yapıldığı iddialarını yalanladı.

Genelkurmay Başkanlığı, 28 Şubat soruşturmasının 7. dalgasına ilişkin basında çıkan iddiaları değerlendirdi.

TSK’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, soruşturmaya ilişkin savcılığa yeni belge gönderilmediği vurgulandı.

Genelkurmay açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Bazı basın yayın organlarında, devam eden 28 Şubat soruşturması kapsamında yapılan tutuklamaların Genelkurmay Başkanlığı’ndan Ankara Cumhuriyet Savcılığına gönderilen yeni bir belge üzerine yapıldığına dair iddialar yer almıştır.

2. Genelkurmay Başkanlığınca, bahse konu soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na yeni bir belge gönderilmemiştir. Söz konusu iddialar asılsızdır.”