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Politika

Org. Necdet Özel'den Bahçeli'ye yanıt: Vatan, millet, bayrak şuurumu sorgulama hakkının olmadığını düşünüyorum

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Devlet Bahçeli'nin MHP grup toplantısında, kendisine yönelik açıklamalara cevap verdi

24 Şubat 2015 19:41

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Süleyman Şah Türbesi'ne yapılan operasyonla ilgili yaptığı, "Harbiye’de vatan konusu işlenirken dersi mi kırdın, okuldan mı kaçtın?" sözlerini, kişiliğine ve fikirlerine yakıştıramadığını söyledi.

Org. Necdet Özel şunları söyledi: "Şahsıma yönelik sarf ettiği yakışıksız sözleri, kişiliğine ve savunduğu fikirlere yakıştıramadığımı, kendisinin siyasi kişiliği nedeniyle polemiğe girmek istemediğimi, benim vatan-millet-bayrak şuurumu sorgulama hakkının olmadığını düşünüyorum.

Kendisinin siyasi kişiliği nedeniyle polemiğe girmek istemediğimi, 46 yıldır yüce Türk milletine ve onun milli ordusuna hizmet etmiş bir kişi olarak benim vatan-millet-bayrak şuurumu sorgulama hakkının olmadığını düşünüyor ve yüce Türk milletinin takdirlerine sunuyorum."

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin bugün yapılan grup toplantısında, "Özel paşa, senin için vatan nedir? Harbiye’de vatan konusu işlenirken dersi mi kırdın, okuldan mı kaçtın?" ifadelerini kullanmıştı.

 

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