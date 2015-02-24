Bahçeli: Özel paşa, senin için vatan nedir, Harbiye'de dersi mi kırdın, okuldan mı kaçtın?

MHP lideri Devlet Bahçeli, İzmir'de Fırat Çakıroğlu'nun öldürülmesiyle ilgili olarak, "PKK’lı katiller Ege Üniversitesi’ne yuvalanmıştır. Fakülte koridorları Kandil’deki mağaralar gibidir. Fırat evladımızı şehit eden katil bu hunhar eylemi herkesin gözü önünde yapmış, yaklaşık 45 dakika ambulans gelmemiştir" dedi.

Süleyman Şah türbesinin yerinin değiştirilmesini sert sözlerle eleştiren Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e seslenerek, "Özel paşa, senin için vatan nedir? Harbiye’de vatan konusu işlenirken dersi mi kırdın, okuldan mı kaçtın?" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM grup toplantısında partililere ve milletvekillerine seslendi.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

Geçen yıl Ermeni diasporasına özür mektubu yazan şahıs cumhurbaşkanlığı koltuğundadır. Erdoğan Ermenistan devlet başkanını ülkemize 24 Nisan’da çağırmasına rağmen reddedilmiştir. Erdoğan ve zihniyeti Türkiye’ye şaşı bakmaktadır. Mazideki acılar hala dinmemişken Ermenilerin topraklarımızla ilgili talepleri belliyken Erdoğan neyin peşinde koşmaktadır.

Hocalı’da şehit edilen tüm soydaşlarımıza, Ermeni çetelerinin saldırıları ile hayatını kaybetmiş tüm mazlumlara Allah’tan rahmet diliyorum.

Geçtiğimiz Cuma günü Ege Üniversitesi’nden gelen acı ile kahrolduk. Fırat Yılmaz Çakıroğlu hainlerin saldırışa uğradı. Duygularımı ifade etmek için cümleler yetersizdir. Düşünüyorum da ne çok ölüyor ne çok üzülüyoruz. 46 yıldır tabutlar omuzlardan inmiyor.

‘Fakülte koridorları Kandil'in mağaraları gibi’

Biz şehitler ölmez vatan bölünmez demeyi sürdüreceğiz. Ege Üniversitesi İzmir’dedir ve İzmir ülkenin en büyük üçüncü şehridir. Üniversite yönetimi uyumuştur. Fakülte koridorları Kandil’deki mağaralar gibidir. Fırat evladımı şehit eden katil bu eylemi herkesin gözü önünde yapmıştır.

45 dakika ambulans gelmemiştir. Kimse ilk yardımda bulunmamış bulunmaya çalışanlar da güvenlik çemberini aşamamıştır. Evladımızı göz göre göre ölüm terk edilmiştir. Üniversite rektörü ne iş yapmaktadır. Koltuğunda oturmayı onursuzca sürdürecek midir?

‘Sorumlu aciz başbakan ve sünepe hükümet’

Dağ eğitiminden geçmiş bölümü militanların kanlı eylemi yaşanmıştır. Gerçekleri saptırmak kimseye hele ki rektöre ve bilim insanları kimseye fayda sağlamayacaktır. Durum medyada karşıt görüşlü öğrencilerin çatışması olarak yer almıştır. Üniversitelerde karşıt görüşlülerin değil PKK’lıların provokasyonu vardır bunun da sorumlusu aciz Başbakan ve sünepe hükümetidir. Teröristler ne zamandan beri fikir sahibi olmuştur.

Kimse sabrımızla daha fazla oynamayı aklından geçirmemelidir. İzmir’de sadece Fırat’a değil Türk gençliğine saldırılmıştır. Pazarlık masalarında yanağı okşanan caniler İzmir’de vatanı sevmekten başka suçu olmayan gencimize kıymıştır.

‘MHP’yi sokağa çekmek için plan varsa…’

Milliyetçi hareketi sokağa çekmek için plan varsa bunu düşünenlerin hesabı tutmayacaktır. Türk milleti tarih boyunca nice acılara katlanmıştır. Sevinçlerimi kadar hüzün ve kayıplarımız eksik olmamıştır. Türk milleti büyük bir ailedir. Türklük en temel mirasımızı en haklı gururumuzdur. Siyasi sınırlar soydaşlarımızla kurduğumuzu gönül bağını zayıflatmamıştır.

Hafızamızda taşıdığımız her toprak parçası bizim için vatandır. Bizi diğer siyasi akım ve aktörlerden ayıran vasfımız şüphesiz ki vatan kavramına yüklediğimiz anlamda gizlidir.

'1922’den beri ilk kez…'

Türkiye 26 Ağustos 1922 tarihinden beri ilk kez geri çekilmiş ilk kez vatan bildiği toprakları geride bırakmıştır. AKP vatanımızın bir parçasını koparıp atmıştır. AKP hükümeti Süleyman Şah türbesini arkasına bakmadan terk etmiştir. Vatan toprağı olarak tehdit edilen Süleyman Şah türbesi yıllar sonra aniden yok sayılmıştır.

‘Filminiz buysa…’

Sizin filminiz buysa biz ömür billah reklam izlemeye razıyız. 1931 tarihinde Mustafa Kemal’in emri ile elden geçirilmiş karakol haline getirilmiştir. Tamiri imkansız hale gelince nakil işlemi yapılmıştır. Bir kez daha söylüyorum Süleyman Şah türbesi vatan toprağıdır. Ankara’dan Kayseri’den Manisa’dan farkı yoktur. Kaldı ki Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AKP yöneticileri daha geçtiğimiz yıl bu yönde açıklamalarda bulunmuştur.

Özel paşa, senin için vatan nedir? Harbiye’de vatan konusu işlenirken dersi mi kırdın, okuldan mı kaçtın?

.