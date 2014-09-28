Org. Necdet Özel, Bakanlar Kurulu'na brifing verecek

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in salı günü Bakanlar Kurulu'na brifing vereceğini belirterek, iki farklı tezkerenin yarın 'muhtemelen' Meclis'e gönderileceğini söyledi.

Al Jazeera'nin haberine göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Samsun'da düzenlediği basın toplantısında 2 Ekim'de görüşülecek iki farklı tezkereyle ilgili çalışmaların tamamlandığını söyledi, "Muhtemelen yarın (pazartesi) Meclis'e göndereceğiz" dedi. Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel'in de salı günü yapılacak Bakanlar Kurulu'na katılarak bir brifing vereceğini açıkladı.

Irak ve Suriye'deki iç siyaset

Davutoğlu, her hafta güvenlik şartlarının gözden geçirdiğini söyledi. Üç konunun önemine vurgu yaptı. "Birincisi sınır güvenliği, ikincisi mültecilerle ilgili durum, üçüncüsü Irak ve Suriye'deki iç siyaset" dedi. Bu iki ülkenin siyasi yapılarında iyileşme olmazsa Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanmasının mümkün olmayacağını belirtti.

Tezkerelerle ilgili cumhurbaşkanı ile değerlendirme yapılacak

Davutoğlu, tezkerelerin süresinin zaten ekim ayında biteceğini belirtti ancak son gelişmelerle ilgili bazı ekler yapıldığını belirtti. Değişik senaryolarla ilgili çalışmalar yapıldığını söyledi. "2 Ekim'de tezkerin görüşülmesinin ardından cumhurbaşkanımızla hemen bir değerlendirme yapacağız. O arada güvenlik birimlerimizle icap ettikçe biraraya gelebiliriz" dedi.