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Öldürülen DHKP-C'lilerden biri 24, diğeri 28 yaşında...

Başbakan Ahmet Davutoğlu, rehine operasyonunda öldürülen eylemcilerin kimliklerini açıkladı

01 Nisan 2015 01:55

Çağlayan Adliyesi’nde Berkin Elvan soruşturmasını yürüten savcı Mehmet Selim Kiraz’ı rehin alan ve polis operasyonu sonucu hayatını kaybeden DHKP-C'li örgüt üyelerinin kimlikleri belirlendi.

Operasyonda hayatını kaybeden örgüt üyerinin isimlerinin 1991 Zonguldak doğumlu Şafak Yayla ve 1987 Ardahan doğumlu Bahtiyar Doğruyol olduğu açıklandı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim alan Şafak Yayla, 2011 akademik yılı açılışı sırasında İstanbul Üniversitesi’nde törene katılan dönemin başbakanı Recep Tayip Erdoğan’ı protesto ettiği için gözaltına alınmıştı.

11 Ekim 2011 tarihinde gözaltına alındıktan sonra 14 Ekim 2014 tarihinde serbest bırakılan Yayla serbest bırakıldıktan sonra Dicle Haber Ajansı’na (DİHA) röportaj vermişti. Yayla, gözaltında polis şiddetiyle karşılaştıklarını, işkenceye maruz kaldıklarını ve 15 kişilik bir polis grubu tarafından darp edildiklerini söylemişti.

 

DHKP-C'ye yakın Twitter hesabı Halkın Sesi TV'den yapılan paylaşımlarda iki eylemcinin son sözlerinin 'halkımızı çok seviyoruz' olduğu ifade edildi. 

Açıklamada "Savcı da operasyon düzenlenmesini istemiyordu bizim gibi BERKİN'in katilleri açıklansın sağ salim eve gitmek istiyorum diyordu" ifadelerine yer verildi.

Halkın Sesi Tv'den yapılan paylaşımlar şöyle: 

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