Öldürülen DHKP-C'lilerden biri 24, diğeri 28 yaşında...

Çağlayan Adliyesi’nde Berkin Elvan soruşturmasını yürüten savcı Mehmet Selim Kiraz’ı rehin alan ve polis operasyonu sonucu hayatını kaybeden DHKP-C'li örgüt üyelerinin kimlikleri belirlendi.

Operasyonda hayatını kaybeden örgüt üyerinin isimlerinin 1991 Zonguldak doğumlu Şafak Yayla ve 1987 Ardahan doğumlu Bahtiyar Doğruyol olduğu açıklandı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim alan Şafak Yayla, 2011 akademik yılı açılışı sırasında İstanbul Üniversitesi’nde törene katılan dönemin başbakanı Recep Tayip Erdoğan’ı protesto ettiği için gözaltına alınmıştı.

11 Ekim 2011 tarihinde gözaltına alındıktan sonra 14 Ekim 2014 tarihinde serbest bırakılan Yayla serbest bırakıldıktan sonra Dicle Haber Ajansı’na (DİHA) röportaj vermişti. Yayla, gözaltında polis şiddetiyle karşılaştıklarını, işkenceye maruz kaldıklarını ve 15 kişilik bir polis grubu tarafından darp edildiklerini söylemişti.

DHKP-C'ye yakın Twitter hesabı Halkın Sesi TV'den yapılan paylaşımlarda iki eylemcinin son sözlerinin 'halkımızı çok seviyoruz' olduğu ifade edildi.

Açıklamada "Savcı da operasyon düzenlenmesini istemiyordu bizim gibi BERKİN'in katilleri açıklansın sağ salim eve gitmek istiyorum diyordu" ifadelerine yer verildi.

Halkın Sesi Tv'den yapılan paylaşımlar şöyle:

Çatışmada yaşananları yazıyoruz: 1) İsteklerimiz tek şey BERKİN'in katilini açıklamalarıydı. — Halkın Sesi TV (@halkin_sesi_tv) 31 Mart 2015

2) BERKİN'in katilini açıklasalardı savcıya zarar vermeden teslim olacaktık. — Halkın Sesi TV (@halkin_sesi_tv) 31 Mart 2015

3) Savcıyla sohbet ediyorduk sana bir şey yapmayacağız diye ama polisler operasyon düzenleyip saldırmayı tercih etti. — Halkın Sesi TV (@halkin_sesi_tv) 31 Mart 2015

4) Polis çatışmayı tercih etmeseydi ne savcı vurulurdu nede arkadaşlarımız ölürdü katil polis yine destan yazdı. — Halkın Sesi TV (@halkin_sesi_tv) 31 Mart 2015

5) Bizim tek isteğimiz BERKİN'in katillerini açıklamalarıydı biz o adliyede öleceğimizi bildiğimiz halde gittik. — Halkın Sesi TV (@halkin_sesi_tv) 31 Mart 2015

5) BERKİN'in katilini açıklamayacaklarını da biliyorduk çünkü onlar korkak olduklarını arkadaşlarımızı öldürerek ispat ettiler. — Halkın Sesi TV (@halkin_sesi_tv) 31 Mart 2015

6) Biz insan gibi talebimizi söyledik ama onlar konuşmayı değil öldürmeyi tercih etti. Biz öldük onlar sağ kaldı. — Halkın Sesi TV (@halkin_sesi_tv) 31 Mart 2015

7) Sonuç olarak çatışmada arkadaşlarımız öldü. Biz bitti demeden bu dava bitmez. Uğrunda yine ölmeye hazırız. — Halkın Sesi TV (@halkin_sesi_tv) 31 Mart 2015

8) Arkadaşlarımız ölmeden önceki son sözleri: Halkımızı çok seviyoruz haklarını helal etsinler. — Halkın Sesi TV (@halkin_sesi_tv) 31 Mart 2015

9) Polis operasyon düzenlemek yerine BERKİN'in katilini açıklasaydı bunların hiç birisi olmazdı. — Halkın Sesi TV (@halkin_sesi_tv) 31 Mart 2015

10) Savcı da operasyon düzenlenmesini istemiyordu bizim gibi BERKİN'in katilleri açıklansın sağ salim eve gitmek istiyorum diyordu. — Halkın Sesi TV (@halkin_sesi_tv) 31 Mart 2015