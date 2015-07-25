Onur Özbizerdik’in haber alınamayan eski sevgilisi: Tatildeydim, şikâyetçi değilim!

Sevgilisi Melis Ç.'yi dövdüğü iddia edilen, gözaltında verdiği ifadesinde "Hatırlamıyorum" diyen Onur Özbizerdik, anne Zehra O.’nun "Kızımın hayatından endişe ediyorum. Zorla yanında tutuyor" şikayeti üzerine polis tarafından aranmaya başlamıştı.

Melis Ç., polise verdiği ifadede, 'Hayattayım, tatildiydim, şikâyetçi değilim' demiş

Ali Aksoyer'in DHA'da yer alan haberine göre, Emniyet yetkilileri Melis Ç.'nin dün akşam saatlerinde İstanbul Bahçeşehir Polis Merkezi'ne giderek kaçırılmadığı yönünde ifade verdiğini, açıklamalarında Bodrum’da tatil yaptığını, kimseden şikayetçi olmadığını söylediğini belirttiler.

Onur Özbizerdik artık aranmıyor

Yetkililer Melis Ç.'nin polise verdiği ifade doğrusunda Onur Özbizerdik’in aramasının ortadan kalktığını da söylediler.

Melis Ç.'nin annesi Zehra O. yaşanan dayak olayından sonra kızının hayatından endişe ettiğini ve ortadan kaybolduğunu öne sürerek Onur Özbizerdik hakkında şikayette bulunmuştu.Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma kapsamında onlarca adrese baskın yapılmış ancak Onur Özbizerdik ve Melis Ç. bulunamamıştı.

Melis Ç.'ye 'korumalı çağrı' verilmişti

Dündar Kılıç'ın torunu, Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Özbizerdik, serbest kaldığı gün hostes sevgilisi Melis Ç.'yi döverek hastanelik etmişti. Hastanedeki tedavisinin ardından emniyete başvurarak koruma isteyen genç kıza, 'çağrılı koruma' tahsis edilmişti. Yani Melis Ç., tehdit altında olduğunu fark ettiği anda emniyetten kendisine verilen telefon numaralarını arayacak ve polis de olay yerine gidecekti.