Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik serbest kaldı, manken sevgilisini hastanelik etti!

Yeraltı dünyasının ünlü kabadayısı Dündar Kılıç’ın torunu, Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik’in, emniyetteki ifadesinde ''Kaç kişiyi vurdunuz?'' sorusuna ''Kuzey Irak'ta bin 500 kişiyi vurdum" yanıtını verdiği iddia edilmişti. Özerdik İstanbul'da, restoranda tartıştığı kişilere tabancayla ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Silahlı kanunlara muhalefet" ve "Güvenliği tehlikeye sokmak" suçlarından işlem adliyeye sevk edilmişti.

Çağdaşses'in haberine göre, akşam saatlerinde serbest kalan Özbizerdik, manken sevgilisini hastanelik etti.

İstanbul’da silahlı saldırıdan dolayı aranırken, önceki gün gözaltına alınan kabadayı Onur Özbizerdik serbest bırakıldıktan hemen sonra, kendisini ihbar ettiğini düşündüğü manken sevgilisi Melia Çakır’ı ormana götürerek dövdü. Polis, sevgilisinin burnunu ve dişini kırmaktan Özbizerdik’i bir kez daha arıyor.

