T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik serbest kaldı, manken sevgilisini hastanelik etti!

Özbizerdik, 'Kuzey Irak'ta bin 500 kişiyi vurdum' demişti

26 Haziran 2015 23:44

Yeraltı dünyasının ünlü kabadayısı Dündar Kılıç’ın torunu, Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik’in, emniyetteki ifadesinde ''Kaç kişiyi vurdunuz?'' sorusuna ''Kuzey Irak'ta bin 500 kişiyi vurdum" yanıtını verdiği iddia edilmişti. Özerdik İstanbul'da, restoranda tartıştığı kişilere tabancayla ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Silahlı kanunlara muhalefet" ve "Güvenliği tehlikeye sokmak" suçlarından işlem adliyeye sevk edilmişti.

Çağdaşses'in haberine göre, akşam saatlerinde serbest kalan Özbizerdik, manken sevgilisini hastanelik etti.

İstanbul’da silahlı saldırıdan dolayı aranırken, önceki gün gözaltına alınan kabadayı Onur Özbizerdik serbest bırakıldıktan hemen sonra, kendisini ihbar ettiğini düşündüğü manken sevgilisi Melia Çakır’ı ormana götürerek dövdü. Polis, sevgilisinin burnunu ve dişini kırmaktan Özbizerdik’i bir kez daha arıyor.
 

 

ETİKETLER

onur özbizerdikserbesthaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24