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Özbizerdik'in hastanelik ettiği kız arkadaşı şikâyetinden vazgeçti!

Serbest bırakılınca eski sevgilisi M.Ç.’yi zorla otomobiline alıp 3 saat ayakkabı ve yumrukla dövmüştü

08 Temmuz 2015 12:55

Yeraltı dünyasının ünlü kabadayısı Dündar Kılıç’ın torunu, Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik'in dövdüğü M.Ç.’nin şikâyetinden vazgeçtiği ortaya çıktı.

Özbizerdik, Etiler’de bir restoranda tartıştığı gruba ateş açmış, günler sonra Şişli’deki bir otelde yakalanmıştı. Savcılıktan serbest bırakılınca da eski sevgilisi M.Ç.’yi zorla otomobiline alıp 3 saat ayakkabı ve yumrukla dövmüştü. Sarıyer’de ormanda bulunan kadın, şikâyetçi olmuştu.

 

‘Kendim bindim’

 

Çetin Aydın'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, ‘Çağırmalı koruma’ verilen kadın, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na dilekçe vererek şikâyetinden vazgeçti. Özbizerdik’in aracına rızasıyla bindiğini söyleyen M.Ç., şoför Adil Cesur’dan da şikâyetçi olmadığını belirtti. Savcılık da kamu adına soruşturma yürütülmesine karar verdi, şoförün ifadesinin alınmasını istedi.

 

‘Kamu davası devam eder’

 

-Sağlık raporunda, darp sonucu burun kırığı başta olmak üzere vücudunda yaralanmalar olduğu belirtilen M.Ç.’nin durumunu hukukçuların verdiği cevaplar şöyle:

Avukat Saygun Çelebi: “Kemik kırığı varsa şikâyetten vazgeçmesi durumunda dahi kamu davası düşmez.”

Avukat Mustafa Bayraktar: “Şikâyetten vazgeçilmesi olası yargılamada ceza indirimine sebep olabilir. Maddi ve manevi tazminat davası açamaz.”

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