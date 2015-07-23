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Yaşam

Onur Özbizerdik'in döverek hastanelik ettiği kadının annesi: Öldürecek kızımı!

"Kızım aradı ‘Anne kurtar beni, öldürüyor beni’ dedi, bir daha haber alamadım"

23 Temmuz 2015 14:39

Yeraltı dünyasının ünlü kabadayısı Dündar Kılıç’ın torunu, Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik döverek hastanelik ettiği M.Ç.'nin annesi Z.O, kızı için kayıp başvurusunda bulundu.

Habertürk'te yer alan habere göre, M.Ç'nin annesi “Onur dün yine aradı, ‘Bak yine paraladım parçaladım’ dedi. Sonra kızım aldı, ‘Anne kurtar beni, öldürüyor beni, ölüyorum anne’ dedi. Hemen aldılar elinden telefonu. Tekrar aradım açmadı. Kızımı bulamıyorum. Öldürecek kızımı. ‘Annemi öldürdüler bende onu öldüreceğim' demişti" diye konuştu. 

 

'Kızımı kurtarın' 

 

Z.O., “Yakasını bırakmıyor kızımın. Beni 2.5 ay boyunca günde 50 kere aradığı için ruh tahlilini yapabilirim. Onun tedavi olabileceğini bile sanmıyorum” dedi. Kızının şikâyetini geri çekmesiyle ilgili olarak ise, “Şikâyeti geri aldıran avukatı tanımıyoruz. Kızımın ‘Sevgilim vardı, ondan kıskandı. Ben hak ettim dayağı’ dediğine inanmıyorum, Kızım öyle bir şey demez. Bir anne olarak yemin ederim o ifadeyi kızım vermedi. Kızım kaçırıldı. Gece gündüz ölüsü gelecek bana diye düşünüyorum, Ciğeri yanan bir anne olarak söylüyorum bunu. Cumhurbaşkanı’ndan, Aile Bakanı’ndan yardım istiyorum. Bu şahsın elinden kızımı kurtarsınlar” diye konuştu.

 

Ne olmuştu?

 

 

 

Özbizerdik, Etiler’de bir restoranda tartıştığı gruba ateş açmış, günler sonra Şişli’deki bir otelde yakalanmıştı. Savcılıktan serbest bırakılınca da eski sevgilisi M.Ç.’yi zorla otomobiline alıp 3 saat ayakkabı ve yumrukla dövmüştü. Sarıyer’de ormanda bulunan kadın, şikâyetçi olmuştu. Özbizerdik'in dövdüğü M.Ç. daha sonra şikâyetinden vazgeçmişti.

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