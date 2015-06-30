Özbizerdik vuruyor, dövüyor; serbest kalıyor!

Kamuoyunda Dündar Kılıç'ın torunu, Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu olarak bilinen, Onur Özbizerdik serbest kaldığı gün hostes sevgilisi M.Ç.'yi döverek hastanelik etmişti.

Onur Özbizerdik, amcası Gencay Çakıcı’yı öldürmeye azmettirmekten tutuklanmış, Etiler’de cinayetle sonuçlanan çatışmaya karışmıştı. Olayda koruması ölmüş ve iki kişi yaralanmıştı.

Hastanedeki tedavisinin ardından emniyete başvurarak koruma isteyen genç kıza, 'çağrılı koruma' tahsis edildi. Yani genç kız tehdit edildiği an polisi arayacak. Durum akıllara şu soruyu getirdi: Peki ya öldürürse. Bu arada bir çok kez gözaltına alınan Özbizerdik, her defasında serbest kaldı, çıkar çıkmaz da vukuatlarına bir yenisini ekledi.

Emniyet yaptığı değerlendirmenin ardından M.Ç'ye 'çağrılı koruma' tahsis etti. M.Ç., tehdit altında olduğunu fark ettiği anda emniyetten kendisine verilen telefon numaralarını arayarak kısa sürede polisin olay yerine gelmesini sağlayacak.

Onur Özbizerdik, Etiler'de tartıştığı grubun üzerine ateş açmış ve kaçmıştı. Şişli'de başkası adına tutulmuş odada kalan Onur Özbizerdik polis tarafından yakalanmış, çıkarıldığı adliyede serbest kalmıştı. Serbest kaldığı gün hostes sevgilisi M.Ç'yi Nişantaşı'nda bulmuş, sevgilisinin ayrılmak isteğine şiddetle karşı çıkmıştı. Otomobiline aldığı M.Ç'yi ayakkabı topuğu ve tekmelerle hastanelik eden Özbizerdik, yeniden aranmaya başlanmıştı. M.Ç, hastanedeki tedavisinin ardından emniyette ifade vererek Özbizerdik'ten şikayetçi olmuştu.

3 saat dayak yemişti

Onur Özbizerdik'in kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyerek İstanbul Emniyeti'ne başvuran M.Ç'nin başvurusu yapılan değerlendirmenin ardından 'çağırmalı koruma' olarak kabul edildi. M.Ç'ye oturduğu yerdeki emniyete ait numaralar verildi. Olası bir yakın tehdit durumunda emniyetin verdiği numaraları arayarak olay yerine kısa sürede polisin gelmesini sağlaması istendi. M.Ç, emniyette verdiği ifadede, Özbizerdik'in adliyeden serbest kaldıktan sonra Nişantaşı'nda kendisini bulduğunu, şoförünün yardımıyla zorla aracına bindirdiğini ve 3 saat boyunca ayakkabı topuğu ve yumrukla dayak yediğini söylemişti.

Vurup serbest kalıyor,

Onur Özbizerdik, amcası Gencay Çakıcı’yı öldürmeye azmettirmekten tutuklandı. Etiler’de cinayetle sonuçlanan çatışmaya karıştı. Koruması öldü iki kişi yaralandı. Romanya’ya kaçtı. Yakalandı 3 ay sonra tahliye oldu. Şişli’de bir işadamını öldürmekten Hasan Heybetli ile birlikte yargılandı. Hasan Heybetli ceza alırken, o beraat etti. 5 Kasım 2014’te tahliye oldu. Ertesi gün Sarıyer’de bir eğlence mekânına kendisini almayan güvenlik görevlisini bacağından vurup kaçtı. 1 ay sonra teslim oldu, serbest bırakıldı. Tarabya’da kendisine bakarak tespih salladığını iddia ettiği 17 yaşındaki bir genci vurup kaçtı. Bir süre sonra yine savcılığa giden Özbizerdik ifadesi alındıktan sonra yine serbest bırakıldı. Özbizerdik 1 ay önce Etiler’de bir restoranda yer bulamadığı gerekçesiyle rastgele ateş açtı yine kaçtı. Yakalandı, serbest bırakıldı.