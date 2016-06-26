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Onur Haftası Komitesi'nin yürüyüşü iptal etmesine rağmen emniyet Taksim'de barikatlı önlem aldı!

Komitenin iptal açıklamasında "Hayallerimiz bu ülkeden çok daha geniştir" denmişti

26 Haziran 2016 12:57

Onur Haftası Komitesi'nin bugün İstiklal Caddesi'nde yapılması planlanan yürüyüşün gerçekleştirilmeyeceğini açıklamasına rağmen polis, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nın etrafını bariyerlerle çevirdi.

İstanbul Valiliği, Müslüman Anadolu Gençlik ve Alperen Ocakları'nın tehditlerinin ardından 19 Haziran Pazar günü yapılması planlanan Trans Onur Yürüyüşü ve 26 Haziran Pazar günü 14. kez yapılması planlanan LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) Onur Yürüyüşü'nün Taksim'de yapılmasına izin vermeyeceklerini duyurmuştu. Valilik yaptığı yazılı açıklamada, güvenliği gerekçe göstererek "Anılan günlerde bu yönde bir toplantı ve gösteri yürüyüşü tertip edilmesine izin verilmeyecektir. Bu tür etkinliklerin nerelerde yapılabileceği de, yasa gereği önceden ilan edilmiştir" ifadesini kullanmıştı.

Onur Haftası Komitesi'nin "14. Onur Yürüyüşü’nü gerçekleştiremeyeceğimizi üzüntüyle duyuruyoruz. Ancak bizim kendimize duyduğumuz güven, ufkumuz ve hayallerimiz bir yürüyüşten, İstiklal Caddesi’nden, bu şehirden ve bu ülkeden çok daha geniştir” demesine rağmen emniyet İstanbul Taksim'de bulunan Cumhuriyet Anıtı'nın etrafını sabah saatlerinde getirilen çelik bariyerlerle kapattı. 

Onur Haftası Komitesi, yürüyüşün iptal edildiğini belirterek bugün Beyoğlu’nun her sokağında “birbirine kavuşma” çağrısı yaptı.

 

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