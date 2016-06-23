LGBTİ Onur Haftası basın açıklamasına da Valilik’ten ‘hassasiyet’ yasağı!

İstanbul Valiliği, LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında 26 Haziran’da Taksim Tünel Meydanı’nda basın açıklaması yapılmasını ‘hassasiyet’ ve ‘güvenlik’ gerekçesiyle uygun görmedi.

Kaos GL’nin haberine göre, geçtiğimiz hafta İstanbul Valiliği’nin 19 Haziran Trans Onur Yürüyüşü ve 26 Haziran LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü internet sitesinden yaptığı açıklamayla yasaklaması ve Trans Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesinin ardından LGBTİ dernekleri İstanbul Valiliği’ne basın açıklaması bildiriminde bulundu.

Yapılan başvuruda 26 Haziran saat 17.00’de LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında Tünel Meydanı’nda basın açıklaması yapılmak istendiği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nin bu başvuruya verdiği yanıtta, “ülkemiz ve bölgemizde meydana gelen terör saldırıları ve toplumda oluşan hassasiyet dikkate alındığında provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, etkinliğe katılacaklar da dahil halkın huzur, güvenlik ve esenliği ile kamu düzeninin bozulmasına sebebiyet verebileceği değerlendirilerek, 5442 sayılı Kanun kapsamında talep uygun görülmemiştir” ifadeleri yer aldı.

Başvuru yapan kurumlar ve komite, Valilik kararını İdare Mahkemesi’ne götürecek.