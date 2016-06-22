Trans Onur Yürüyüşü hak ihlalleri raporu yayımlandı: Polis ve sivil görünümlü çete şiddeti, taciz, hakaret…

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 7. Trans Onur Yürüyüşü’nde yaşanan hak ihlallerine ilişkin Kaos GL, LİSTAG, Pembe Hayat ve SPoD’un gözlem raporu yayınlandı. Raporda, Raporda yürüyüş öncesinde yaşananlar, Alperen Ocakları ve Müslüman Anadolu Gençlik Grubu’nun yürüyüşleri hedef göstermesi, yürüyüşe polis saldırısı, sivil grupların transfobik ve homofobik şiddeti, taciz ve hakaretlerin yanı sıra gözaltılara ilişkin de bilgi veriliyor.

Kaos GL'de yer alan habere göre, 19 Haziran’da gerçekleşen ve polis saldırısı ile karşılaşan yürüyüşü gözlemleyeceklerini duyuran dört dernek raporlarında “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı”nın İstanbul Valiliği eliyle engellendiğini belirtti. Alandaki gözlemcilerinin izlenimleri ve basına çıkan haberleri derleyen raporda, İstanbul Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve sivil görünümlü transfobik çeteler eliyle LGBTİ’lerin temel haklarının ihlal edildiği, şiddet ve tacize uğradığı ortaya konuluyor.

"Polis ve sivil görünümlü çete şiddeti, taciz, hakaret…"

Raporda yürüyüş öncesinde yaşananlar, Alperen Ocakları ve Müslüman Anadolu Gençlik Grubu’nun yürüyüşleri hedef göstermesi, yürüyüşe polis saldırısı, sivil grupların transfobik ve homofobik şiddeti, taciz ve hakaretlerin yanı sıra gözaltılara ilişkin de bilgi veriliyor.

Yürüyüş boyunca yaşananları özetleyen raporun sonuç bölümünde ise şöyle deniliyor:

“Raporda yer alan verilerden de anlaşılabileceği üzere 19 Haziran 2016’da LGBTİ yurttaşların anayasal hakları engellenmiştir. “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı” İstanbul Valiliği tarafından gasp edilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı binlerce polis yürüyüşe katılmak isteyen kişilerin yaşam hakkını ihlal etmiş, homofobik ve transfobik nefret söyleminde bulunmuş, eşitlik ve özgürlük için sokağa çıkan homofobi ve transfobi karşıtlarını taciz etmiştir. Sivil görünümlü transfobik grupların saldırılarına ise sessiz kalmıştır. Her ne kadar saldırı için orada bulunan gruplardan bazılarını gözaltına alsa da birçok vakada grupların LGBTİ’lere saldırılarını izlemekle yetinmiştir.

Basına yansıyan fotoğraflardan da görülebileceği üzere polis uluslararası sözleşmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti anayasasını ihlal etmiş, orantısız bir şiddetle yürüyüşe saldırmıştır.

LGBTİ’lerin insan haklarını savunan dernekler olarak LGBTİ’lerin temel haklara erişiminin engellendiği, nefret suçlarının LGBTİ’leri hedef aldığı ülkemizde Trans Onur Yürüyüşü’nün engellenmesini ve polis saldırısını demokrasi ve insan haklarına aykırı buluyoruz. Sorumluların cezalandırılması için hukuki süreci takip edeceğimizi duyururuz. Yetkilileri 26 Haziran’da yapılacak LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde benzer manzaralarla karşılaşmamak adına sorumlu davranmaya ve görevlerini yerine getirerek yürüyüşün güvenliğini sağlamaya davet ediyoruz.”