“IŞİD, Trans Onur Yürüyüşü’ne saldıracaktı” iddiası

Onur Yürüyüşü’ne saldırı planı yapan üç IŞİD’linin tutuklandığı iddia edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) 17 Haziran cuma günü Başakşehir ve Pendik’te bulunan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA), operasyon kapsamında üç kişigözaltına alındı.

Operasyonda intihar saldırısı yeleği, askeri kamuflaj, askeri bıçaklar, lazer mesafe ölçer ile çok sayıda basılı ve dijital örgütsel doküman ele geçirildi.

IŞİD’in çatışma bölgelerine gidip geldikleri, örgüt elemanlarına İstanbul’da malzeme aktarımı yaptıkları ileri sürülen Z. A., ve B. A. H., ile F. G. tutuklandı.

Onur Haftası Komitesi: Emniyet’le görüşeceğiz

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, şimdiye kadar kendilerine yürüyüşe saldırı planı yapan kişilere yönelik bir operasyondan bahsedilmediğini söylerken, “Bugün Emniyet İl Müdürlüğü’yle tekrar görüşeceğiz ve bu iddianın doğruluğunu soracağız” dedi.

Ne olmuştu?

14. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası bu yıl “Örgütleniyoruz” temasıyla 20-26 Haziran 2016 tarihleri arasında yapılacak.

‘Müslüman Anadolu Gençliği’ isimli örgüt, Onur Haftası için sosyal medyada bir linç ve nefret kampanyası başlatmıştı.

Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican 26 Haziran’da gerçekleştirilecek LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne engel olacaklarını açıklayarak, “Sayın devlet yetkilileri bunlarla bizi uğraştırmayın. Ya gereğini yapın ya da biz gereğini yapacağız. Biz her şeyi göze aldık direk yürüyüşü engelleyeceğiz” sözleriyle tehdit etmişti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yürüyüşü hedef göstererek, “Bu karşı çıkış toplumun hemen hemen tamamının hassasiyeti gereğidir” demişti.

Tehditler üzerine Onur Haftası Komisyonu da Onur Yürüyüşü’nün güven içinde gerçekleşmesi için bir imza kampanyası başlattı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi ile Trans Onur Haftası’nı düzenleyen İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği ve Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD LGBTİ de Müslüman Anadolu Gençliği ve Alperen Ocakları Vakfı hakkında suç duyurusunda bulunurken, İstanbul Onur Haftası Komitesi de 20 Haziran’da Müslüman Anadolu Gençliği, Alperen Ocakları, Tembihname ve Özgür-Der hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

İstanbul Valiliği de, 7. Trans Onur Yürüyüşü ve 14. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne “izin vermeyeceğini” açıklamıştı.