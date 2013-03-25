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Dünya

Önce Erdoğan'la konuştu sonra Samaras'ı aradı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Erdoğan ile yaptığı 'özür' görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı'nı aradığı ve 'ilişkilerin bozulmayacağını' söylediği belirtildi

25 Mart 2013 19:52

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun geçtiğimiz cuma günü Başbakan Tayyip Erdoğan’la telefonda özür konuşmasını yaptıktan kısa süre sonra Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras’ı arayarak “Türkiye’yle yakınlaşmamız sizinle ilişkilerimizi bozmaz” diye teminat verdiği öğrenildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Samaras'ı arayan Netanyahu, son yıllarda güçlenen İsrail-Yunanistan ilişkilerinin Türkiye'yle normalleşme sürecinden etkilenmeyeceğini belirtti.

İki başbakan önümüzdeki aylarda bir de hükümetler arası zirve düzenlemeye karar verdi.

İsrail’le Türkiye’nin ilişkilerinin 2009 yılında bozulmasından sonra Tel Aviv, bölgede yeni bir müttefik arayışına girmiş ve bu süreçte Yunanistan’la yakınlaşmıştı.

İki ülke arasında özellikle güvenlik alanında işbirliği artırılmış, İsrail ve Yunan orduları ortak tatbikatlar düzenlemişti. Ekonomik işbirliği de özellikle Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmaları alanında güçlendirilmişti. Daha önce tatil için Türkiye’ye gelen İsrailliler de ilişkilerin gerilmesinin ardından tatillerini Yunanistan’da değerlendirmeye başlamıştı.

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