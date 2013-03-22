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Dünya

New York Times: Özür Obama'nın eseri

İsrail'in Türkiye'den özür dilemesi ve tazminat ödemeyi kabul etmesi ABD Başkanı Barack Obama'nın "diplomasi zaferi" olarak tanımlandı

22 Mart 2013 20:25

Amerikan New York Times gazetesi, İsrail'in Türkiye'den özür dilemesinin ABD Başkanı Obama sayesinde olduğunu yazdı.
 
İsrail'in Mavi Marmara saldırısı nedeniyle Türkiye'den özür dilemesi ve tazminat ödemeyi kabul etmesi ABD Başkanı Barack Obama'nın "diplomasi zaferi" olarak tanımlandı.

Amerikan New York Times gazetesi, İsrail'in Türkiye'den özür dilemesini ABD Başkanı Barack Obama'nın sağladığını yazdı.

Gazete, 2010 yılında Türk gemisine İsrail komandoları tarafından düzenlenen ve ölümlerle sonuçlanan saldırıdan dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün Türkiye Başbakanı'nı sürpriz bir şekilde telefonla arayarak özür dilediğini belirtti.

Türk, İsrail ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, "İsrail'in Türkiye'den özür dilemesi"nde önemli ölçüde Obama'nın aracılık ettiği belirtildi.


'Üzüntü ve tazminat teklifi'


New York Times'a açıklama yapan Türk ve İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun Erdoğan'la telefon görüşmesinde saldırıdan dolayı üzüntülerini bildirdiğini ve tazminat teklifinde bulunduğunu belirtti.

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