Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkan adayı oldu

Ümit Kocasakal ve Muharrem İnce'nin ardından Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da CHP'nin hafta sonu yapılacak 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan aday adayı olacağını açıkladı. CHP'nin 3-4 Şubat'taki 36. Olağan Kurultayı öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına 3. rakip de çıkmış oldu.

Daha önce Muharrem İnce ve Ümit Kocasakal da, Kemal Kılıçdaroğlu karşısında, 3-4 Şubat'taki 36. Olağan Kurultayı'nda aday olacaklarını açıklamışlardı.

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Ömer Faruk Eminağaoğlu kimdir?

Ömer Faruk Eminağaoğlu 1967 yılında Artvin'in ilçesi Şavşat'da doğdu.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yurdun çeşitli yerlerinde ve Yargıtay'da, yargıçlık ve Cumhuriyet savcılığı görevlerinde bulundu.

Eminağaoğlu, KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) Başkanlığını yürüttü.

CHP Genel Başkanlığı adaylığı için kaç imza gerekiyor?

CHP'nin Parti Tüzüğü'ne göre, genel başkanlık seçimine girmek için, bin 100 kurultay delegesinin 120'sinin imzası gerekiyor.

CHP Tüzüğü'nün 36. Maddesi'ne göre, Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise, üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor.