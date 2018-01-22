Muharrem İnce de CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP'nin 36. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa aday olacağını açıkladı.

3-4 Şubat tarihlerinde yapılacak kurultayda, Ümit Kocasakal’dan sonra Muharrem İnce de adaylığını duyurdu.

İnce, partisinin önceki kurultayında da genel başkanlığa adaylığını açıklamıştı.

CHP tüzüğüne göre başkanlık yarışına girmek isteyenlerin, toplam delegenin yüzde 10'unun imzasıyla yani 120'den fazla delegenin desteğiyle başvurusu gerekiyor.

İnce'nin adaylığını açıkladığı konuşması şöyle:

Türkiye içeriden ve dışarıdan birçok tehdit altında. Önümüzde 3 önemli seçim var. Bu seçimlerin olağan seçimler olmayacağını gösteren çok önemli emareler var. Bu seçimler sonuçları bakımından siyasi partilerin başarıları ya da başarısızlıkları olarak ifade edilemez. Çünkü bu seçimler Türkiye'nin seçimleri haline gelmiştir. Bu seçimler partilerin çıkarlarının çok ötesinde Türkiye'nin kaderini ilgilendiren yol ayrımlarıdır. 2019 seçimlerinde yanlış bir karar verildiğinde başımıza gelecekleri görmek için müneccim olmaya gerek yoktur. Bu büyük tehlikeye yüz çeviremeyiz. Hiçbirimizin hata yapma şansı yok.

Uçurumun kenarından Türkiye'yi çekip almak için Cumhuriyet Halk Partisi'ne önemli görevler düşmektedir. Önümüzdeki seçimin sonuçları sıradan seçimlerin doğuracağı sonuçlarından farklı olacaktır. Kongrede oy kullanacak olan delegeler sadece genel başkan seçmeyeceklerdir. CHP'nin kurultay delegelerinin omuzlarında çocuklarımızın geleceğimizin sorumluluğu vardır. Bizim demokrasi anlayışımız Cumhuriyetçilik'ten beslenir. Bizim halkçılığımız ayrımcılığa imtiyazılığa karşıdır. Bizim devletçiliğimiz ekonominin temeline insanı koymaktır.

Bizim düşüncelerimiz bir bütündür. Partimiz kurultaya giderken, AKP tüm imkanları ile saldırırken parti içi tartışmalarının içinde olmayacağım. Umutları tazelemeye kardeşlik köprülerim kurmaya ihtiyacımız vardır. Partimizin 3 Şubat'ta gerçekleştireceği kurultayda genel başkanlığa adayım. Adayım diyorum çünkü, CHP'de genel başkanlığa aday olunmaz, aday gösterilir. Benim de elimde yeterli imza var, imza toplamaya da devam ediyorum. 3 Şubat'ta partimize üye olsun, olmasın herkesi kurultaya bekliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019 seçimlerindeki adayı genel başkanın 2 dudağının arasında olmamalıdır. 1 milyon 200 bin adayın fikrinin alındığı bir tüzük düzenlemesi gerekmektedir. 80 milyonu Ankara'ya kurultaya davet ediyorum.