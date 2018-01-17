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Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

17 Ocak 2018 15:08

İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, İstanbul Taksim'de bir otelde basın toplantısı düzenledi. Ümit Kocasakal, CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapacağı 36. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan adayı olduğunu resmen açıkladı. Kocasakal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ''Çok önemli kavşakta bu açıklamayı yapıyorum. Çıkış noktam şu; oy vermeye tıpış tıpış değil koşa koşa ve heyecanla gitmeye kurucu değerlerine fabrika ayarlarına geri dönen bir CHP. Bundan sonra bu sloganı kullanacağım bence her şeyi özetliyor; 'Kurtuluş kuruluştadır.''

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ümit kocasakalchpchp genel başkanlığıistanbul barosu

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