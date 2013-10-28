Ölümünden 13 yıl sonra Ahmet Kaya'ya Cumhurbaşkanlığı'ndan ödül

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, bu yıl müzik alanında Ahmet Kaya'ya verildi. Edebiyat Ödülü ise Prof. Dr. İskender Pala'ya verilecek. Klasik büyüme ve kalkınma teori ve modellerine farklı bir perspektifle yaklaşımı nedeniyle sosyal bilimler dalında Prof. Daron Acemoğlu'na ödül verilecek.

Kültür ve Sanat Büyük Ödülünün müzik alanında Ahmet Kaya'ya verilmesi Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde şöyle duyuruldu: "Müziği, yorumu ve söylemiyle farklı görüşlerden çok sayıda insanı biraraya getirdiği gerekçesiyle Müzik alanında merhum Ahmet Kaya’ya verilmesini uygun görmüşlerdir."

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Yönetmeliği"nde, hizmet ve eserleri ile Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye 'nin kültür ve sanatının yüceltilmesine çalışan Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişileri veya kurumları, Devlet adına onurlandırmak ve özendirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ödülün, her yıl kültür ve sanatın farklı dallarında verilmesi talimatı verdiği hatırlatıldı. Bu çerçevede, Prof. Dr. Mustafa İsen, Nadir Alpaslan, H.Ahmet Sever, Yusuf S. Müftüoğlu, Zeynep Damla Gürel, Prof. Dr.Tufan Gündüz, Prof. Dr. Osman Horata'dan oluşan Değerlendirme Kurulu'nun önerisi üzerine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2013 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin şu isimlere ve aşağıdaki gerekçelerle verilmesini uygun gördü:

"-İslam bilim ve teknoloji tarihi alanında yaptığı değerli çalışmaları için Prof. Dr. Fuat Sezgin'e, Klasik büyüme ve kalkınma teori ve modellerine farklı bir perspektifle yaklaşımı nedeniyle Sosyal Bilimler dalında Prof. Dr. Daron Acemoğlu'na, Türk edebiyatının geniş kitlelerce benimsenmesine ve toplumumuzda kültür tarihine yönelik ilginin oluşmasına sağladığı önemli katkılar için Edebiyat dalında Prof. Dr. İskender Pala'ya, "Batıya Akan Nehir' belgeseli ile insanlık tarihinin doğudan batıya yürüyüşünü güçlü bir görsellik ve zengin bir anlatımla aktarmadaki başarısı ve bu doğrultuda medeniyetler arası uzlaşıya getirdiği değerli bakış açıları için Belgesel dalında Prof. Dr. Bekir Karlıağa'ya, Doğal ve kültürel çevre konuları ile kentlerdeki kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında gösterdikleri yoğun çabalar ve kent kültürü alanındaki toplumsal farkındalığın artmasında sergiledikleri başarılı çalışmaları ile Kültür ve Sanat Kurumu olarak Tarihi Kentler Birliği'ne, Müziği, yorumu ve söylemiyle farklı görüşlerden çok sayıda insanı biraraya getirdiği gerekçesiyle Müzik alanında merhum Ahmet Kaya'ya."

Ödül töreni daha sonra duyurulacak bir tarihte Cumhurbaşkanlığı Çankaya yerleşkesinde yapılacak.

Türkiye'de tartışmalarla hatırlanan, ama şarkılarıyla büyük bir kesimin beğenisini kazanan sanatçı, 16 Kasım 2000’de Paris’te hayatı gözlerini yumdu. Yaşasaydı Kaya, bugün 56’ncı yaş gününü kutluyor olacaktı.