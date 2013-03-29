Serdar Ortaç'tan 'Ahmet Kaya' açıklaması: Kürtleri yok saydık

Serdar Ortaç'ın, 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'nde yaşanan Ahmet Kaya olayına atfen yaptığı açıklama geceye damga vurdu. Ortaç, 'Popstar 2013' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir yarışmacının performansını değerlendirdiği sırada Kürt sorununa değinen Ortaç, "Kürtleri yıllarca yok saydık, umarım burada bir yarışmacı Kürtçe şarkı söyler ve başta ben olmak üzere yaptıklarımızdan pişman oluruz" dedi.

Star'da yayınlanan ve sunuculuğunu Burcu Esmersoy, jüri üyeliğini de Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Demet Akalın ve Serdar Ortaç'ın yaptığı 'Popstar 2013'te, Bulgaristan'dan gelen İsmail adlı yarışmacı, Selami Şahin'in 'Seni Sevmediğim Yalan' isimli parçasını söyledi.

Yarışmacının performansını değerlendirmek üzere söz alan Serdar Ortaç, 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'nde yaşanan olaylara atıfta bulundu.

"Kürtler bu ülkede yıllarca yok sayıldı" diyen Ortaç, şunları söyledi:

"Orhan Gencebay'ın söylediği gibi Bulgarlar bizim kardeşimiz, bizim etnik kökenlerimiz. Az önce içeride Orhan Gencebay, bana ders niteliğinde birkaç şey anlattı. 36 etnik kökenimizden bir tanesi bugün burada şarkı söyleyebiliyor.

Yıllar önce yok saydığımız Kürt kardeşlerimizi, ki bana da yanlış öğretilip beni de gaza getirip heyecanlandırdılar o sene, yıllarca yok saydık.

Umarım ki bir Kürt kardeşimizin Kürtçe şarkısını burada duyarız ve hepimiz, başta ben olmak üzere, yaptıklarımızdan pişman oluruz. Çünkü yıllarca biz yok saydık hepsini. Yani, Kürtçe söyleyemezsin, Türkçe okuyacaksın, şu lehçede okuyamazsın... Öyle oldu, biz de onlara inandık, yok saydık. İnşallah öyle bir gün de gelir."

Ahmet Kaya, 12 Şubat 1999 tarihinde düzenlenen Magazin Gazetecileri Ödül Töreni'nde, 'Yılın Müzik Yıldızı' ödülünü almak için sahneye geldiğinde "Ben bu ödülü yalnızca kendi adıma değil, bu ödülü İnsan Hakları Derneği adına, 'Cumartesi Anneleri' adına, magazine emek veren bütün insanlar adına, bütün Türkiye adına alıyorum. Önümüzdeki kasette, Kürt asıllı olduğum için, Kürtçe bir şarkı yapıyorum, Kürtçe bir de klip çekiyorum. Bu klibi yayınlayacak yürekli insanların olduğunu da biliyorum. Yayınlamazlarsa, Türkiye halkıyla nasıl hesaplaşacaklarını da biliyorum" demişti.

Konuşmasının ardından Serdar Ortaç'ın da aralarında olduğu bir grup tarafından protesto edilen Ahmet Kaya'ya çatal, bıçak fırlatılmıştı. Olayların büyümesi üzerine Ahmet Kaya tören salonu dışına çıkarılmıştı.