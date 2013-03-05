Başbakan Erdoğan: Ahmet Kaya beni cezaevine uğurladı

Vefat eden sanatçı Müslüm Gürses’e bir kez daha Allah’tan rahmet dileyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, arabesk müziğe yönelik eleştirilere tepki göstererek, “Onun da kitlesi var. Niye rahatsız oluyorsunuz?” dedi. Erdoğan, Ahmet Kaya’nın kendisini cezaevine uğurladığını da hatırlattı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşma yapıyor.

Kadına yönelik şiddeti lanetlediklerini belirten Erdoğan, “Kadına yönelik şiddeti, kadına kalkan eli her fırsatta lanetliyoruz. Şiddetin her türlüsü kötü. Kadına ve çocuğa şiddet, tahammülü mümkün olmayacak. Kadına yönelik şiddette artış var diyen yalancılar ortaya çıkıyor. Geçen yıl 8 Mart’ta çıkardığımız yasa ile şiddete karşı tedbirler aldık. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Pazar günü vefat eden sanatçı Müslüm Gürses’e bir kez daha anan Erdoğan, “Sevgili Müslüm Gürses’in hakka uğurladık. Allah’tan rahmet diliyorum, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sadece bir ses sanatçısı değildi. Sevgiyi, dayanışmayı çoğaltan bir sanatçıydı. Sivil bir itirazın da temsilcisiydi” diye konuştu.

'Arabesten niye rahatsız oluyorsunuz?'

Arabesk müziğe yönelik eleştirilere tepki gösteren Erdoğan, şöyle konuştu:

“Arabesk müzik halen tartışılıyor. Bırakın, onun da bu ülkede hedef kitlesi var. Bunlar bizim zenginliklerimiz, niye rahatsız oluyorsunuz? Bu insanlar halkın içinden geldiler. Boyunları büküktü, kalpleri kırıktı. Sazları ve sözleriyle zulme isyan ettiler. Merhum Cem Karaca gurbete mahkum oldu. Ahmet Kaya gurbette hayata gözlerini yumdu. Şivan Perver tek tipçi zihniyet, terör örgütü baskısı nedeniyle doğduğu topraklara hasret içinde yaşıyor.”

'Ahmet Kaya beni cezaevine uğurladı'

Fransa'da yaşamını yitiren sanatçı Ahmet Kaya’ya karşı yapılanları da hatırlatan Erdoğan, “Köşe yazarları Ahmet Kaya’ya neler yaptılar. Salondan zor kaçırıldı. Aynı Ahmet Kaya, beni Pınarhisar’a uğurlayanlardan birisiydi” dedi.

'Kahveye davatini kırmadık'

Bir çocuğun katıldığı tören sırasında yanına gelerek talepte bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, “Bir yavrumuz geldi. Bir dil bir dil… ‘Başbakanım ne olur evimize gidelim’ dedi. ‘Annem çok güzel kahve yapıyor’ dedi. ‘Ben de kahve yaparım, hatta ondan güzel kahve yaparım’ dedi. O yavrumuzun talebini kırmadık, onun evine de gittik” diye konuştu.

'Şehitlerin kemiklerini sızlatacak adım atmayız'

Bazı şehit ve gazi yakınlarının çözüm süreciyle ilgili soru işaretleri taşıdığını dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Şehit yakını ve gazilerimizle tam bir iletişim içindeyiz. Yaşadıkları acı nedeniyle art niyetlerin istismarına çok açık bulunuyorlar. Bunu çok az bir kısım için söylemek mümkün. CHP ve MHP’nin tavrı kanı durdurmaya yönelik değil. Muhalefetin asılsız itirafları nedeniyle çok az sayıda şehit yakını ve gaziler soru işaretleri taşıyor. Şehitlerin ruhunu, kemiklerini sızlatacak, hatıralarına halel getirecek hiçbir adımı atmamız, hiçbir girişimde bulunmamız mümkün değildir.”