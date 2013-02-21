Bağış, Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in mezarlarını ziyaret etti

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in Père Lachaise Mezarlığı'nda bulunan mezarlarını ziyaret etti.

Resmi temaslar için Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in Père Lachaise Mezarlığı'nda bulunan mezarlarını ziyaret ederek, çiçek bıraktı.

Ahmet Kaya'nın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Pınarhisar Cezaevi'ne Şafak Türküsü ile uğurladığını hatırlatan Bakan Bağış, Cumhuriyetin 75. yıl konserinde Erdoğan ve Kaya'nın özgürlüklerin kısıtlanmadığı bir Cumhuriyet vurgusu yaptığını belirtti.

Bağış, "Başbakanımızın o zaman kimsenin kimseye yan gözle bakmadığı bir Cumhuriyet arzusunu hamdolsun milletimiz sahiplendi. Ahmet Kaya'nın artık şarkı söyleyenlerin, şiir okuyanların tutuklanmayacağı Cumhuriyetlerde buluşma temennisini milletimiz unutmadı" ifadesini kullandı.

"Kürtçe şarkı söyleyeceğim" dediği için Ahmet Kaya'ya saldıranların ve hedef gösterenlerin dahi pişman olduğunu belirten Bakan Bağış, şunları belirtti:

"Milletimiz o karanlık günleri unutmadı. Gerçekten içimiz burkuluyor. Yapılanlar hala içimizi acıtıyor. Keşke bunlar yaşanmasaydı da Ahmet Kaya şarkılarıyla, besteleriyle özgürlüklere ilham vermeye devam etseydi."

Bağış, yıllar sonra Kaya'nın arzuları ve hayallerinin gerçeğe dönüştüğünün altını çizerek, devletin televizyonunda günde 24 saat Kürtçe yayın yapıldığını, özgürlüklerin önündeki bütün engellerin kalktığını belirtti. Bağış şöyle devam etti:

"Artık yorgun değil ilerici demokrat Türkiye'de Diyarbakırlısı da Edirnelisi de Tuncelilisi de Manisalısı da sadece isimleriyle değil demokrasimizin standartlarıyla da bahtiyar."

Bağış, Kaya'nın mezarına bir buket çiçek bırakarak, Fatiha okudu.

Aynı mezarlıkta bulunan Yılmaz Güney'in mezarını da ziyaret eden Bakan Bağış, buraya da çiçek bırakarak dua okudu.