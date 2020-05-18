'Ölüm listesi hazırladığını’ söyleyen ve hakkında işlem yapılmayan Sevda Noyan için RTÜK Başkanı’ndan yeni açıklama

Radyo TeleviBaşkanı Ebubekir Şahin,' ölüm listesi hazırladığını' söyleyen Sevda Noyan'a ilişkin yaptığı yeni açıklamada, "Sevda Noyan’ın söylemleri RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemez. Hukuk dışı çağrılar ve şiddeti teşvik, taviz veremeyeceğimiz kırmızı çizgilerimizdendir. İlgili uzman raporu Üst Kurul gündemine geldiğinde RTÜK olarak söz konusu söylemlerin bir televizyonda yayınlanmasının karşılığı neyse gereği yapılacaktır." ifadesini kullandı. RTÜK, Noyan hakkında işlem yapmadı.

TIKLAYIN | RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Sevda Noyan açıklaması: Darbeye karşı çıkanları cezalandıracak pozisyonda değiliz Şahin yaptığı yazılı açıklamada, "Sevda Noyan’ın Ülke TV’de yayınlanan programdaki söylemleri kamu vicdanını derinden yaralamıştır. O sözler hiçbirimiz açısından kabul edilemez. Kamu vicdanı hepimizin vicdanıdır. FETÖ ile mücadele hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak önceliğimizdir." düşüncesini dile getirdi.

Şahin, "FETÖ’ye karşı mücadelemize zarar verecek hiçbir tutuma göz yummayız mümkün değildir. Tabii ki 15 Temmuz’da yaşananları tekrar aklından geçirenler olursa hem devletimiz hem de milletimizi meşru şartlarda cevabını en güçlü şekilde verecektir. Bundan da kimsenin tereddütü olmamalıdır.Sevda Noyan’ın söylemleri RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemez. Hukuk dışı çağrılar ve şiddeti teşvik, taviz veremeyeceğimiz kırmızı çizgilerimizdendir. İlgili uzman raporu Üst Kurul gündemine geldiğinde RTÜK olarak söz konusu söylemlerin bir televizyonda yayınlanmasının karşılığı neyse gereği yapılacaktır." görüşünü savundu.

Şahin açıklamasında şunları kaydetti:

"Olayın olduğu ilk günden itibaren bakış açımız budur. RTÜK sanki bunları mazur görüyormuş gibi önyargıyla propaganda yapanlara karşı 'Kimsenin büyütmesine gerek yok, gereği yapılır alacağımız kararlara darbe sevicileri sevindirmeyelim' mealinde konuşsam da halen bu süreci farklı noktalara çekmeye çalışanlar olduğunu üzülerek ve ibretle görüyorum.

Sevda Noyan’ın söylemleri RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemez. Hukuk dışı çağrılar ve şiddeti teşvik, taviz veremeyeceğimiz kırmızı çizgilerimizdendir. İlgili uzman raporu Üst Kurul gündemine geldiğinde RTÜK olarak söz konusu söylemlerin bir televizyonda yayınlanmasının karşılığı neyse gereği yapılacaktır.

Olayın olduğu ilk günden itibaren bakış açımız budur. RTÜK sanki bunları mazur görüyormuş gibi önyargıyla propaganda yapanlara karşı “Kimsenin büyütmesine gerek yok, gereği yapılır alacağımız kararlara darbe sevicileri sevindirmeyelim” mealinde konuşsam da halen bu süreci farklı noktalara çekmeye çalışanlar olduğunu üzülerek ve ibretle görüyorum.

Açıkçası art niyetli propagandalara yürütenler konuları konuşmayı değil kurumları ve kişileri hedef almayı amaçlamaktadır. Anayasal bir kurum olan RTÜK, kendisine kanunlarla verilmiş görevler ve yetkiler çerçevesinde karar veren ve karar süreçleri sağlıklı işleyen bağumsız bir idari otoritedir. Hangi görüşten olursa olsun sağduyu sahibi samimi vatandaşlarımız bu gerçeği bilmektedir.

Biz aziz milletimizden yana, tarafsız olarak değerlerimiz ve sorumluluk bilinciyle vazifemizi yapıyoruz. Kimsenin kuşkusu olmasın, daha önce pek çok örnekte olduğu gibi RTÜK kuruluş amacına uygun olarak ilk kurul toplantısında gereğini yapacaktır.

Ne olmuştu?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 'ölüm listesi hazırladığını' söyleyen Sevda Noyan ve programın yayınlandığı Ülke TV ile ilgili, "Raporlar üst kurula gelecek. Ancak verilecek bir müeyyide varsa, bu müeyyidenin bir darbe sevicilerini, darbeyi övenleri sevindiren ve onları gülümseten bir ceza olmaması gerektiğini düşünüyorum. Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Çok büyütülecek bir konu değil" demişti.

Ülke TV’de Esra Elönü‘nün sunduğu “Arafta Sorular” programında konuk olan Sevda Noyan, “15 Temmuz kursağımızda kaldı, yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür yani. Onu söyleyeyim yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda maddi ve manevi olarak. Biz liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede yani. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hâlâ sitede böyle var 3-5. Benim listem hazır açıkçası” ifadelerini kullanmıştı.