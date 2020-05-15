RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Sevda Noyan açıklaması: Darbeye karşı çıkanları cezalandıracak pozisyonda değiliz

Noyan’ın sözleri büyük tepki toplamış ve RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanlığı’na dilekçe vererek yayın hakkında “derhal” değerlendirme raporu düzenlenmesini talep etmiş, ilk üst kurul gündemine de konunun alınmasını istemişti.

Görevli olduğu gerekçesiyle toplantıya katılmayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ‘Salgınla Mücadele Sürecinde RTÜK’ konulu video konferansta tepki çeken sözlerin cezalandırılmasına gerek olmadığını söyleyerek “Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Çok büyütülecek bir konu değil” dedi.

Ebubekir Şahin kendisine yöneltilen “RTÜK’ün son kararları çok tartışıldı. Halk TV ve FOX’la özel bir probleminiz mi var?” sorusuna, “Sadece FOX ve Halk TV değil, bir de Tele1 var. Tele1’le de bir sorununuz mu var diye bize sıklıkla soruyorlar. Hayır bizim hiçbir kanal ile bir sorunumuz olamaz, olması mümkün değildir… Ben bunun algı olduğunu düşünüyorum. Bazen algı olgunun önüne geçer. Maalesef bilinçli bir şekilde bazı kesimlerin bu algıyı oluşturduğunu üzülerek görüyorum ve işin kötü tarafı bunda da başarılı oluyorlar. Ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki RTÜK, hiçbir kanala hiçbir medya kuruluşuna karşı bir tutumu olamaz veya onun yanında yer alamaz” diye yanıt verdi.

Şahin “RTÜK elinde sopa bekliyor şeklinde bir görüş de var. Buna ne diyorsunuz bu da mı algı?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

RTÜK’ün yeri geldiğinde ceza verme yetkisi var ama ben göreve geldiğim ilk gün de şunu söylemiştim: RTÜK, sadece verdiği cezalarla anılan bir kurum olmayacak. Bundan sonraki süreçte yol gösteren ve ön açan bir kurum olacak dedim. Fakat şimdilik elimizdeki imkânlar belli. Önce uyarıyoruz. Bunu gerçekten çok güzel işletiyoruz. Bütün arkadaşlarımız hem ilgili dairedeki arkadaşlarımız hem başkan yardımcılarımız hem de bizim ekimizdeki arkadaşlarımız… Kanunumuza göre bir eksiklik, aksaklık veya ihlal varsa önce onu uyarıyoruz. Uyarıyı dikkate alanlarla ilgili bir sorunumuz yok. Çoğunlukla da uyarılarımız dikkate alınıyor. Ama uyarılarımız dikkate alınmazsa ne yapacağız? Ondan sonraki süreçte para cezaları ile yayın durdurma cezaları ile yayın durdurma cezaları ile ve en son nihayetinde de lisans iptaline kadar… Evet elimizde bir imkân var ancak biz bunu şimdiye kadar hiç işletme taraftarı değildik. Fakat son dönemdeki özellikle pandemi dönemindeki birtakım yayınlardaki eksiklik, aksaklık ve ihlalleri görünce, sizin ironi şeklinde sorduğunuz, sopayı kullanma ihtiyacı hissettik. Bu çok canı gönülden istediğimiz ve uyguladığımız bir yöntem değil.”

Sevda Noyan'ın Ülke TV'deki sözleri

Başkan Şahin Ülke TV’de Sevda Noyan’ın sarf ettiği sözlerle ilgili ise şöyle konuştu:

Ülke TV’de benim açımdan talihsiz diyebileceğim bir açıklama yapıldı. Komşuları ile ilgili bir söylemde bulundu. Tabii burada güzel olan ve bizi sevindiren olay şu: İlgili televizyon kuruluşu hemen bir açıklama yaptı. Böyle bir söyleme katılmadıklarını, darbeyi kınamanın ve lanetlemenin ötesindeki söylemlerin asla ve asla altında imzalarının olmayacağını söylediler. Yayıncılık tarafından ve üst kurul tarafından baktığımız zaman bu bizim için sevindirici bir olay. Bunun da moderatörlüğünü yapan Esra Hanım’la ilgili de bir açıklama yapıldı. Esra Hanım’ın kendisi tarafından da bir açıklama yapıldı. Kendisinin o an müdahale edebileceği ama etmeme gafletinde bulunduğu gibi, özür mahiyetinde bir açıklama yapıldı. Bunlar yayıncılık anlamında güzel gelişmeler. Bizi sevindiren ve elimizi rahatlatan gelişmeler. Ülke TV ile ilgili raporlar üst kurula gelecek. Ancak verilecek bir müeyyide varsa, bu müeyyidenin bir darbe sevicilerini, darbeyi övenleri sevindiren ve onları gülümseten bir ceza olmaması gerektiğini düşünüyorum. Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Çok büyütülecek bir konu değil.