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Yazar Sevda Noyan: 15 Temmuz kursağımızda kaldı; istediklerimizi yapamadık, boş bulunduk

"Ayaklarını denk alsınlar; benim sitede 3-5 kişi var, listem hazır"

08 Mayıs 2020 22:08

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Esra Elönüsevda noyan15 temmuz
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