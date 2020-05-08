Yazar Sevda Noyan: 15 Temmuz kursağımızda kaldı; istediklerimizi yapamadık, boş bulunduk

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Yazar Sevda Noyan, katıldığı televizyon programında "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" dedi.

Haber 7 yazarı Esra Elönü'nün ÜlkeTV'de sunduğu Arafta Sorular programına konuk olan yazar Sevda Noyan, son dönemde gündeme gelen darbe tartışmalarının ardından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin konuştu.

Noyan, "15 Temmuz kursağımızda kaldı" diyerek şunları söyledi:

"15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk... Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır."

Programın sunucusu Esra Elönü ise, Noyan'ın sözleri üzerine; "'Ayak' az kalır bence, 4 ayaklarını denk alsınlar" diyerek yanıt verdi.

Sevda Noyan, sözlerinin sosyal medyada tepki toplaması üzerine ise hesabından şunları söyledi:

"Evet açık ve net söylüyorum. Hiç birinizden korkmuyorum hain zombiler. Şayet bir kez daha bu ülkede darbe yapmaya kalkarsanız sonunuz hiç iyi olmayacak bunu çok iyi bilin. Yaptığınız hakaretleri attığınız iftiraları size iade ediyorum... Bilin ki hiç etkilenmiyorum.. Hain zombiler.

Konuşmam niye size dokundu tekrar darbe yapmayı mı planlıyorsunuz? Bu sefer kaçacak delik bulamazsınız. Sahte hesaplarla istediğiniz kadar saldırın, hiç etkilenmem. Alışkınız sizin iftiralarınıza... Liderim Recep Tayyip Erdoğan... Sonuna kadar onun yanındayım."

Sevda Noyan’ın eşi Engin Noyan, Samanyolu TV’de Kapılar ve Köprüler isminde program yapıyordu.