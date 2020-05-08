RTÜK üyesi İlhan Taşcı, "15 Temmuz boşluğumuza geldi, listemde bizim siteden 3-5 kişi var" diyen Sevda Noyan hakkında dilekçe verecek

RTÜK'e CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, Ülke TV'de Esra Elönü'nün Arafta Sorular programında yazar Sevda Noyan'ın "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık boş bulunduk. Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır" sözleri üzerine açıklama yaptı.
"Bizim aile 50 kişiyi götürür. Benim listem hazır" diyen Sevda Noyan'ın söz konusu videosunu paylaşan İlhan Taşcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Bu yayın nedeniyle toplumun geniş bir kesiminde infial oluştu. Çok sayıda soru alıyorum. Yayını RTÜK nezdinde bizzat takip edeceğim. Üst Kurul gündemine alınması için de Pazartesi günü dilekçe vereceğim. RTÜK Yasası, yayında “toplumu kin ve düşmanlığa tahriki” açıkça suç sayar."