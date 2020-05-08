RTÜK üyesi İlhan Taşcı, "15 Temmuz boşluğumuza geldi, listemde bizim siteden 3-5 kişi var" diyen Sevda Noyan hakkında dilekçe verecek

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, yazar Sevda Noyan'ın Ülke TV'de, "15 Temmuz boşluğumuza geldi, istediklerimizi yapamadık; benim listemde bizim siteden 3-5 kişi var" sözleri üzerine RTÜK'e dilekçe vereceğini açıkladı.

RTÜK'e CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, Ülke TV'de Esra Elönü'nün Arafta Sorular programında yazar Sevda Noyan'ın "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık boş bulunduk. Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır" sözleri üzerine açıklama yaptı.

"Bizim aile 50 kişiyi götürür. Benim listem hazır" diyen Sevda Noyan'ın söz konusu videosunu paylaşan İlhan Taşcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: