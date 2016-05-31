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Yaşam

Öldürülen goril için hayvanat bahçesinden ''Yine olsa yine yaparız'' açıklaması

Aile Amerikan medyasına yaptıkları yazılı açıklamada çocuğun durumunun iyi olduğunu söyledi ve hayvanat bahçesi personeline çabuk karar verip, uyguladıkları için teşekkür etti

31 Mayıs 2016 20:51

ABD'de goril Harambe'nin, bulunduğu alana dört yaşındaki bir çocuk düştükten sonra vurularak öldürüldüğü hayvanat bahçesinin müdürü, gelen tepkiler üzerine, aldıkları kararı savundu. Gorilin sinirlenmeye başladığını ve çocuğa zarar verdiğini söyleyen Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nin müdürü Thane Maynard aynı şey olsa aynı kararı vereceğini vurguladı.

Aile de Amerikan medyasına yaptıkları yazılı açıklamada çocuğun durumunun iyi olduğunu söyledi ve hayvanat bahçesi personeline çabuk karar verip, uyguladıkları için teşekkür etti.

Açıklamada "Onlar için çok zor bir karar olduğunu ve gorillerinin kaybı için yas tuttuklarını biliyoruz" denildi.

Hayvanat Bahçesi Müdürü Maynard olay olup bittikten sonra farklı şeyler yapılabilirdi demenin kolay olduğunu söyledi ve bu eleştirilerde bulunanların "primat biyolojisini ve çocuğun içinde bulunduğu tehlikeyi anlamadıklarını" savundu.

Harambe'nin öldürülmesini protesto için internette başlatılan bir dilekçeyi yaklaşık 200 bin kişi imzaladı.

Geçen Cumartesi günü yaşanan olayın videosunda gorilin yaşam alanında bulunan gölette çocuğu sürüklediği görülüyor.

 

''Başka seçenekleri yoktu''

 

Harambe'nin çocuğu ayak bileğinden tutarak karaya sürüklediğini anlatan Maynard gorilin "çocuğu yemeye çalışmadığını" söyledi ancak kafasının karıştığını ve çocuğun orada kalmasını istediğini" kaydetti.

Maynard etraftaki kalabalıktan yükselen bağırtıların da gorilin öfkesini arttırdığını belirtti.

Vahşi Yaşam Biyoloğu Jeff Corwin BBC'ye yaptığı açıklamada, hayvanat bahçesi personelinin başka bir seçeneği olmadığını düşündüğünü söyledi. Corwin gorilin yetişkin bir insanda altı ila sekiz kat daha güçlü olduğunu vurguladı.

Corwin uyuşturucu iğnelerin de büyük hayvanları hemen uyutmadığını ve birden çok iğne atılması gerektiğini söyledi.

Harambe Teksas'taki bir hayvanat bahçesinde doğmuş ve 2014'te Cincinnati Hayvanat Bahçesine taşınmıştı.

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