Öldürülen goril aslında çocuğu korumaya çalışmış!

ABD'de 4 yaşında bir erkek çocuğun kafesine düşmesi sebebiyle hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından öldürülen goril Harambe'nin aslında onu korumaya çalıştığı belirtildi.

Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde cumartesi günü bir çocuk Harambe isimli 180 kiloluk gorilin kafesine düşmüştü. Hayvanat Bahçesi yönetimi de bir saldırı gerçekleşmemesine rağmen ‘çocuğun hayati tehlikesi olduğunu' öne sürerek Harambe'yi öldürmüştü.Ancak ortaya çıkan son görüntüler durumun sanılandan çok daha farklı olduğunu gösterdi.

Sputnik'in haberine göre, videoda Harambe'nin çocuğu kalabalığın çığlık sesleri arasında kafesinin bir köşesine çekip korumaya çalıştığı hatta ikilinin kısa bir süre de olsa el ele tutuştuğu görülüyor.

WHIO sitesine konuşan görgü tanıkları arasındaki Brittany Nicely de gorilin hayvanat bahçesindeki ziyaretçilerin panik halinde olduğu bu gergin anlarda ‘korumacı' hareket ettiğini söyledi.

Hayvanat Bahçesi Müdürü Thane Maynard da basın toplantısında gorilin çocuğa saldırmadığını şu sözlerle doğruladı: "Evet çocuğa saldırmamıştı. Ancak böyle bir durumda her an her şey olabilirdi. Çocuk risk altındaydı."

Maynard ayrıca kafeslerin güvenliğinin arttırılması için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Aile: Böyle kazalar oluyor

Bu arada gorilin öldürülmesinin ardından pazar günü çocuğun ailesi hakkında ihmalden inceleme başlatılması için Change.org sitesinde başlatılan kampanyaya 48 saatte 290 binden fazla kişi kişi imza verdi.

Şimdiye kadar sessizliğini koruyan anne Michelle Gregg ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada eleştirilere şöyle cevap verdi: "Herkese duaları için teşekkür ederim. Çocuğumu Tanrı korudu, şimdi iyi. ‘Herkes, ailesi nasıl göz kulak olmaz' diye yargılamakta gecikmedi, beni bilen bilir, gözlerimi çocuklarımdan ayırmam. Böyle kazalar olur. O an doğru zamanda orada olan doğru insanlara teşekkür ederim.”

Öte yandan kamuoyunun ihmal nedeniyle eleştiri yağmuruna tuttuğu dört çocuk sahibi 32 yaşındaki anne Michelle Gregg ve 36 yaşındaki baba Deonne Dickerson'ın ‘sabıkasının kabarık olduğu' ortaya çıktı. Daily Mail'in haberinde ikilinin soygun, silahlı saldırı, uyuşturucu kaçakçılığı ve adam kaçırma suçlarından sabıka kaydının olduğu belirtildi.