Hayvanat bahçesinde yanına çocuk düşen goril öldürüldü!

Cincinnati Hayvanat Bahçesi'ndeki bir goril, yaşam alanına düşen küçük bir çocuğu yakalayıp sürüklemeye başlamasının ardından vurularak öldürüldü.

Hayvanat Bahçesi Direktörü Thane Maynard, “Zor ve doğru bir tercih yaptılar çünkü küçük çocuğun hayatını kurtardılar. Çok kötü olabilirdi“ dedi. Görgü tanıkları gorilin hayvanat bahçesi görevlileri ateş açmaya başlamadan önce 10 dakika boyunca çığlık atan küçük çocuğu sürüklediğini kaydetti.

180 kilogram ağırlığında, 17 yaşındaki goril Harambe, geçen yıl Teksas'taki Hayvanat Bahçesi'nden getirilmişti. Goril, tehlikede olan türlerden birine aitti.

Maynard, çocuğun nasıl düştüğüne ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti ancak çocuğun sağlık durumu ve kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.