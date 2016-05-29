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Yaşam
Deutsche Welle

Hayvanat bahçesinde yanına çocuk düşen goril öldürüldü!

ABD’de bir hayvanat bahçesindeki goril, yaşam alanına küçük bir çocuğun düşmesinin ardından vurularak öldürüldü. Gorilin çocuğu yakalayıp sürüklemeye başladığı kaydedildi.

29 Mayıs 2016 17:48

Cincinnati Hayvanat Bahçesi'ndeki bir goril, yaşam alanına düşen küçük bir çocuğu yakalayıp sürüklemeye başlamasının ardından vurularak öldürüldü.

Hayvanat Bahçesi Direktörü Thane Maynard, “Zor ve doğru bir tercih yaptılar çünkü küçük çocuğun hayatını kurtardılar. Çok kötü olabilirdi“ dedi. Görgü tanıkları gorilin hayvanat bahçesi görevlileri ateş açmaya başlamadan önce 10 dakika boyunca çığlık atan küçük çocuğu sürüklediğini kaydetti.

180 kilogram ağırlığında, 17 yaşındaki goril Harambe, geçen yıl Teksas'taki Hayvanat Bahçesi'nden getirilmişti. Goril, tehlikede olan türlerden birine aitti.

Maynard, çocuğun nasıl düştüğüne ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti ancak çocuğun sağlık durumu ve kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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