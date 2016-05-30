Kafesine düşen çocuk nedeniyle öldürülen goril için imza kampanyası

ABD'nin Ohio eyaletindeki Cincinati Hayvanat Bahçesi'nde dört yaşında bir çocuğun kafesine düşmesi nedeniyle öldürülen goril için imza kampanyası başlatıldı.

Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde cumartesi günü dört yaşında bir çocuk, gorilin bulunduğu kafese düşmüştü. Harambe isimli 180 kilo ağırlığındaki goril, çocuğa kısa bir süre kafesindeki suda sürüklemek dışında hiçbir saldırıda bulunmamış ancak çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu ve yatıştırıcıların yeterince hızlı etki etmeyeceği gerekçesiyle öldürülmüştü.

Sputnik’in haberine göre, dünyadaki goril nüfusu açısından bir kayıp olan bu ölüme tepki gösterenler ise dün çocuğun ebeveynleri hakkında soruşturma başlatılması yönünde bir imza kampanyası başlattı. Change.org'da ‘Harambe için adalet' başlıklı kampanyaya 24 saatte 75 bin kişi imza verdi.

Kampanyada ebeveynlerin çocuğa göz kulak olmadıkları ve gorilin ölümüne neden oldukları savunuluyor. Bu sebeple de çocuğun evdeki yaşam şartlarının denetlenmesi ve diğer kardeşlerinin de benzer bir ihmalden ötürü zarar görmesini önlemek için ebeveynler hakkında inceleme başlatılması isteniyor.