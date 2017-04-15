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“Öldürüldü” denilen Bahoz Erdal, 9 ay sonra televizyona çıktı

Bahoz Erdal, öldürüldüğünün iddia edilmesinden 9 ay sonra televizyona çıktı

15 Nisan 2017 01:13

Öldürüldüğü iddia edilen PKK’nın yöneticilerinden 'Bahoz Erdal’ kod adlı Fehman Hüseyin, 9 ay sonra televizyona çıktı.

Anadolu Ajansı, 9 Temmuz 2016’da Fehman Hüseyin’in öldürüldüğünü iddia etmiş, CNN Türk de "ölüm haberini teyit ettiğini” duyurmuştu. Fehman Hüseyin’in öldürüldüğüne ilişkin iddia Tel Hamis Tugayları Sözcüsü Halid el Hasekavi'nin açıklamalarına dayandırılmıştı. 

Yakalama kararı çıkarılmıştı

17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta askeri servis araçları geçerken düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak 48 PKK’lı ve PYD’li hakkında yakalama emri çıkarılmıştı. Bu 48 kişi arasında Fehman Hüseyin de vardı. 

Televizyona çıktı

Bahoz Erdal, öldürüldüğünün iddia edilmesinden 9 ay 5 gün sonra Stêrk TV’ye çıktı.

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