Sabah: Bahoz Erdal dahil arananlar listesindeki 43 PKK'lı öldürüldü

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı arananlar listesindeki yönetim kadrosunda olduğu ileri sürülen 43 PKK'lının öldürüldüğü iddia edildi. Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin'in Suriye'de öldürüldüğünü ileri sürdü.

Sabah gazetesinden Özgür Cebe'nin haberi şöyle:

Son dönemde, terör örgütü PKK'nın yönetim kadrosunda bulunan ve başlarına ödül konulan 43 üst düzey terörist öldürüldü. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana bölge genelinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 486'ya ulaştı. Bu operasyonlarda örgüt son yılların en ağır darbesini aldı. İçişleri Bakanlığı, geçen yıl 31 Ağustos'ta yürürlüğe giren yönetmelikle, teröristlerin yakalanmasına yardımcı olanlara veya yerlerini ihbar edenlere para ödülü vermeye başladı. 'Kırmızı' ,'mavi', 'yeşil', 'turuncu' ve 'gri' kategorilere ayrılan aranan teröristler listesinde 650 ikişi vardı. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana başlarına ödül konulan ve önemli bölümü sorumlu veya bölge mayıncısı olan 43 terörist öldürüldü.

Bahoz Erdal başta

Listede 4 milyon ödüllü kırmızı kategoride yer alan 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin, Suriye'de 8 korumasıyla öldürüldü. 1.5 milyon ödüllü mavi kategorideki örgütün saha sorumlusu PKK'nın silahlı kolu HPG'nin de askeri konsey üyesi Ekrem Güney, Diyarbakır'da öldürüldü.

Yeşil listeden 8 isim

Başlarına 1'er milyon TL ödül konulan yeşil kategorideki teröristlerden 1'i sağ, 7'si ölü olarak ele geçirildi. Örgütün Amanos sorumlusu 'Mazlum Palu' kod adlı İskender Doğruer, Hatay'da 1 Nisan 2016'da ölü olarak ele geçirildi. Kato Dağı sorumlusu Alim Taş, 34 teröristle birlikte Kato'da öldürüldü. Garzan sorumlusu Cemil Ateş, Muş'ta, Dersim saha sorumlusu Celal Candemir, Pülümür Vadisi'nde nokta operasyonlarla öldürüldü. Gabar Dağı sorumlusu Halil Arıtürk, Şırnak İdil'deki Cehennem Deresi'nde öldürüldü. Başlarına 600 bin lira ödül konulan Turuncu kategoriden Diyarbakır bölge sorumlusu Ahmet Talva, Cahit Yüksel, örgütün Mardin Bagok Dağı sorumlusu Zamani Çamak öldürüldü. 300 bin liralık gri kategoriden ise 2'si sağ, 25'i ölü olarak ele geçirildi. Bu listede bulunan Sinan Donat ve İbrahim Demir, Adıyaman'da çatışmada öldürüldü. Siirt'teki Çırav Dağı sorumlusu Cemal Oğuz, Siirt'te hücre evi baskının da 7 teröristle öldürüldü. Hüseyin Baran Mardin Dargeçit'te, Bedrettin Toğrap sözde öz yönetim ilanı için geldiği Diyarbakır Bağlar'da öldürüldü. Örgütün mayıncıları Kader Çoban ve Emel Güçlü ise Hakkâri Yüksekova'da öldürüldü. Giresun'daki çatışmada Karadeniz grubu sorumlusu Osman Bilen öldürüldü.