"İşte Erdoğan'a sunulan PYD-YPG'nin yönetim şeması; Salih Müslim, Bahoz Erdal'a bağlı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik toplantılarında istihbarat birimlerinin sunduğu ileri sürülen PYD-YPG şemasında, PYD lideri Salih Müslim'in PKK'nın üst düzey yöneticilerinden 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin'e bağlı olduğu iddia edildi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, terör örgütü olup olmadığı konusunda ABD ile Türkiye arasında anlaşmazlığa sebep olan PYD'nin PKK'nın Suriye kolu olduğunu iddia ederek, "PYD’nin başındaki Salih Müslim de ona bağlı. Silahlı kanat olan YPG’nin başında ise bizzat kendisi yer alıyor. PYD ve YPG’nin başında ise Bahoz Erdal ve iki yardımcısından oluşan bir çatı bulunuyor" görüşünü savundu.

İstihbarat birimlerinin Erdoğan'a sunduğu ileri sürülen yönetim şeması şöyle:

Abdulkadir Selvi'nin Hurriyet gazetesinin bugünkü (28 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan İşte PYD-YPG'nin yönetim şeması başlıklı yazısı şöyle:

DAEŞ'in, Cerablus'tan çıkarılmasıyla birlikte PKK'nın Suriye kolu olan PYD-YPG yeniden gündeme geldi.

PKK’nın çatı örgütü olan KCK bünyesinde yer alan PYD-YPG, DAEŞ’le mücadele kapsamında uluslararası bir nitelik kazandı. Cerablus’ta, tankımızı Rus yapımı Kornet tipi güdümlü füze ile vurarak bir askerimizi şehit eden YPG, bundan sonra gündemimizde daha fazla yer alacak. Kandil’deki PKK hedeflerine yönelik operasyon yapıldı haberlerine benzer Suriye’deki YPG hedefleri vuruldu şeklindeki açıklamalar şimdiden başladı. Bu gelişmeler PYD-YPG’yi daha yakından tanımayı gerekli kılıyor. PYD-YPG nasıl bir yapılanma, bir numarası kim, Kandil’le ilişkileri nasıl yürüyor, siyasi ve askeri kol içerisinde görev dağılımı nasıl?

İstihbarat birimleri tarafından hazırlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan güvenlik toplantılarına sunulan PYD-YPG yapılanmasının bir numaralı ismi Bahoz Erdal. PYD’nin başındaki Salih Müslim de ona bağlı. Silahlı kanat olan YPG’nin başında ise bizzat kendisi yer alıyor. PYD ve YPG’nin başında ise Bahoz Erdal ve iki yardımcısından oluşan bir çatı bulunuyor.

PYD-YPG’nin çatısı

Fehman Hüseyin (kod adı Dr. Bahoz Erdal): PKK Suriye Genel (askeri-siyasi) sorumlusu. İki yardımcısı var.

1- Mehmet Tören (kod adı Bozan Tekin): Suriye ile Kandil arasındaki irtibattan sorumlu KCK-PKK yöneticisi.

2- Nurettin Halef Al Muhammed (kod adı Sofi Nurettin): Fehman Hüseyin’in askeri ve siyasi alandaki konularla ilgili yardımcısı.

Silahlı yapılanma YPG'nin yönetimi

Fehman Hüseyin (Kod adı Dr. Bahoz Erdal) YPG sorumlusu: KCK Suriye üst yönetimi karar organı üyesi.

Ferhat Abdi Şahin (kod adı Şahin Cilo, İst. ve Öz. Kuv. Sor): KCK Suriye üst yönetimi daimi karar organı üyesi. 1990’da PKK’ya katılmış. 1996 yılında Şemdinli kırsalında faaliyet göstermiş. 1997-2003 tarihleri arasında Avrupa’da, 2003-2004 tarihlerinde ise Mahmur kampında bulunmuş. 2005 yılında PKK üst yönetimine girmiş. 2009-2012 tarihlerinde HPG’de özel kuvvetler sorumluluğunu üstlenmiş, 2012’den bu yana ise Rojava’daki istihbarat ve özel kuvvetlerin sorumlusu.

Nesrin Abdullah (YPJ-Kadın Savunma Birlikleri sorumlusu): 2015’ten bu yana Kadın Savunma Birlikleri’nin sorumluluğunu yürütüyor, Avrupa ülkeleri ile temaslarda yer alıyor.

Cemil Amed (kod adı Fuat), yönetici: Diyarbakır doğumlu. Uzun süre Öcalan’ın yanında kalmış. Lazkiye bölgesinde faaliyetlerde bulunmuş. 2013-2016 arasında Suriye’de siyasi faaliyetlerde bulunmuş, 2016’dan itibaren YPG yönetiminde yer almakta.

Azad Çele (Cezire sorumlusu): Hakkâri Çukurca doğumlu. Cezire sorumlusu olarak Kandil’den gönderilmiş.

Redur Halil (YPG sözcüsü): Kamışlı doğumlu. Kandil’den gönderilmiş. Uzun süredir YPG sözcülüğünü yürütmekte.

Siyasi yapılanma PYD'nin yönetim şeması

Salih Müslim, eşbaşkanı (kod adı Ebu Welat): 1951 Suriye-Ayn El Arab doğumlu. 2011’den bu yana PYD Eşbaşkanı. Suriye rejimi ile PKK arasındaki görüşmelerin kilit ismi.

Asya Abdullah, eşbaşkanı (kod adı Dilan Rihan): 2012’den bu yana Salih Müslim’le birlikte eşbaşkanlığı yürütmektedir. 25 yıl PKK bünyesinde faaliyet göstermiş. Suriye’den önce Kuzey Irak’ta Gare ve Kandil’de faaliyet yürütmüş.

Zuhat Kobani, Avrupa sorumlusu

Sinem Muhammed, dış ilişkiler sorumlusu: Suriye Ras Al Ayn doğumlu.

Abdulselam Ahmed Ran, yönetici: Suriye’deki aşiretlerin PYD-YPG’ye destek vermeleri için yürütülen görüşmelerde ön planda yer almış. Kamışlı’da oturuyor.

Velid Halil (kod adı Aldar), yönetici: Salih Müslim’in yardımcılığını yürütüyor. Suriye’nin kuzeyindeki etnik grupları tek çatı altında toplamaya çalışan PYD’nin bir kolu olan TEV-DEM yöneticisi.

Hanife Hüseyin, (kod adı Halide), yönetici: Suriye Afrin doğumlu. 1998’de PKK’ya katılmış. Kandil’de faaliyet yürütmüş. 2008’de Suriye’ye dönmüş. 2013-2015 YPG Kadın Savunma Birlikleri’nde görev yapmış. Mayıs 2015’ten itibaren PYD yönetiminde yer almakta.

Hüseyin Koçer (kod adı Doktor), yönetici: Suriye Derik doğumlu. 1999’da PKK’ya katılmış, 2010 yılında PYD Erbil temsilciliği yapmış. 2012’de PYD’nin Ras Al Ayn ve Dırbasiye sorumlusu olarak görev yapmış.

Doğrudan Kandil’den yönetilen PYD-YPG yapılanması bu. Ancak üzerinde durulması gereken noktalar var. Ayrıca kısa bir süre önce yaşayıp yaşamadığı tartışma konusu olan Bahoz Erdal konusunda da yeni gelişmeler var. Ama yarına.