Olaysız geçen Ergenekon davasında sanık avukatları dinlendi

Ergenekon davasında savcının esas hakkındaki görüşünü açıklayacağı beklentisiyle dün binlerce kişinin gittiği Silivri Cezaevi'nde, bugün sanık yakınları dışında kimse yok.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ile emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün de aralarında bulunduğu 66'sı tutuklu 275 anıklı Ergenekon davasının 271. duruşması yapıldı.

Dün binlerce kişinin sanıklara destek amacıyla akın ettiği ve izdihamın yaşandığı Silivri'de bugün sakin bir gün yaşandı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan duruşma salonlarında hem Ergenekon hem de İstanbul'daki KCK davası görülürken, jandarma ekipleri cezaevinin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Cezaevine TEM'den ve E-5 Karayolu'ndan gelişlerde kullanılan bağlantı yollarında oluşturulan kontrol noktalarından araç girişine izin verilmedi.

Bu arada bugünkü duruşmaya CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, gazeteci Tuncay Özkan, emekli orgeneraller Hasan Iğsız ve Hurşit Tolon ile Alparslan Arslan'ın da aralarında bulunduğu 46 tutuklu sanık katıldı.

Eski genelkurmay başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ankara GATA'da tedavi gören YAŞ üyesi Orgeneral Nusret Taşdeler, emekli tuğgeneraller Veli Küçük ve Levent Ersöz ile İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de aralarında bulunduğu 20 tutuklu sanık ise duruşmaya gelmedi.

Bu davadan tutuksuz yargılanan ''Odatv'' davasının tutuklu sanığı Yalçın Küçük'ün de hazır bulunduğu duruşmaya 8 tutuksuz sanık katıldı.

Duruşma, dünkü oturumda söz alamayan sanık avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam etti.