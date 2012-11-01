Gizli tanık: Ergenekon'un medya patronu Ertuğrul Özkök'tü

Ergenekon davasında ifadesine başvurulan gizli tanık Mart, örgütün medya patronunun eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök olduğu şeklinde tespitleri olduğunu söyledi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen duruşmaya, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve gazeteci Tuncay Özkan'ın da aralarında bulunduğu 36 tutuklu sanık katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'Odatv' dava dosyasını göndererek, bu dava ile birleştirilip birleştirilmeyeceği konusunda görüş sorduğunu kaydetti.

Başkan Özese, ardından 'gizli tanık Mart'ın gizli tanık odasında hazır olduğunu belirtti.

Özese'nin "İfadenizde Ergün Poyraz, Hüseyin Buzoğlu ve emekli Orgeneral Tuncer Kılınç gibi sanıklarla ilgili beyanda bulunmuşsunuz. Anlatır mısınız?" diye sorduğu gizli tanık, isnat edilen örgütün medya ayağıyla ilgili bilgisi olduğunu söyledi.



Poyraz'ın kitapları



Gizli tanık, Togan Yayınları'nda çalıştığını belirterek, Ergün Poyraz'ın yazdığı kitapların Ankara'dan avukat Hüseyin Buzoğlu tarafından getirilerek bu yayınevinde basıldığını anlattı.

Poyraz'ın kitaplarının Hürriyet gazetesinde tanıtımının yapıldığını ve haberleştirildiğini ifade eden gizli tanık, Poyraz'ın en son yazdığı 'İplikçi' adlı kitabın internet sitelerinde kapağının tanıtımının yapılmasına rağmen basılmadığını belirtti.

Gizli tanık, savcı Mehmet Ali Pekgüzel'in 'Poyraz'ın yazmış olduğu kitaplardaki bilgilerin nereden temin edildiği konusunda jandarma ismi geçti mi?' sorusunda, 'Geçiyordu. Öyle bir kanaldan geldiği söyleniyordu. Kitaplar Ankara'da yazılıp Ergün Poyraz'ın düzeltmesinden sonra yayına veriliyordu' yanıtını verdi.

Pekgüzel'in, ifadesinde Tuncer Kılınç'tan da söz ettiğini belirttiği gizli tanık, 'Tuncer Kılınç kanalıyla geldi mi bilemem. Ben Kılınç'ın adını Hüseyin Buzoğlu avukatı olduğu ve onu tanıdığı için söylemiştim' dedi.

Gizli tanık, savcılık ifadesindeki "Bu örgütün medya patronluğunu Hüseyin Buzoğlu yapmaktadır. Talimatı da Tuncer Kılınç'tan almaktadır" yönündeki beyanına ilişkin, "Hüseyin Buzoğlu için bu biraz ağır olmuş. Onu demek istemedim. Tuncer Kılınç'ı tanımıyorum. Medya patronluğunu Ertuğrul Özkök ve ekibi yapıyordu" iddiasında bulundu.

Tutuksuz sanıklardan Hüseyin Buzoğlu da dava dosyasında bu gizli tanığın ifadesinin alındığına ilişkin bir yazışma olmamasına rağmen, mahkemenin savcılıktan "gizli tanık Mart"ın ifadesini istediğini söyledi.

Buzoğlu'nun "Mahkeme, soruşturma savcılarıyla mı görüşüyor" sözleri üzerine Başkan Özese, bu şekilde soru sormaması konusunda Buzoğlu'nu uyardı. Buzoğlu'nun aynı yöndeki sorularına devam etmesi üzerine Özese tarafından duruşma salonundan çıkarıldı.

Duruşmaya ara verildi.