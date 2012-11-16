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Ergenekon'dan tutuklu emekli Korgeneral Pekin: Annemi bensiz gömün!..

Pekin'in annesi 85 yaşındaki Cevriye Pekin için yarın Bursa’da öğle namazından sonra tören düzenleneceği öğrenildi

16 Kasım 2012 20:17

 

Ergenekon tutuklusu emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin'in annesi vefat etti. Avukatları izin başvurusu yapmak için harekete geçti. Ancak Pekin cenazeye katılmayacağını belirtti.
 
DHA'da yer alan habere göre; Ergenekon davasının tutuklu sanığı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin annesi vefat etti. Hastalığı nedeniyle bir süredir Bursa’da tedavi gören Pekin’in annesi Cevriye Pekin bugün Bursa’nın İznik ilçesinde hayatını kaybetti. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Pekin’e de bu acı haber bugün iletildi. Ancak emekli Korgeneral Pekin cenazeye katılmayacağını bildirdi. Cenaze için izin başvurusu yapmayan Pekin, yazılı açıklama yaparak cenazeye neden katılmadığını belirtti.
 
Yasal bir evrağa paraf attığı için Silivri Cezaevi’nde yattığını belirten Pekin, “Bugün 2.5 yıldır hasta olarak yatmakta olan annem Cevriye Pekin’in vefatını öğrendim. Yapılacak cenaze törenine, tutuklu olup da yakınlarını kaybeden insanların daha önceki cenaze törenlerinde maruz bırakıldıkları tutum ve davranışların (nakil koşulları, cenazenin defni sürecindeki refakatçilerin olumsuz tutumları, taziyelerin kabulü yönündeki engellemeler, gece cezaevinde ikamet mecburiyeti vb.) ruhumda yarattığı tahribat ve kabul edilemezlik duygusu beni sevgili annemin cenaze törenini katılmama ve son görevimi layıkıyla yerine getirmeme engel olmuştur. Kıymetli ve sevgili anacağım ruhun şad, mekanın cennet olsun."
 

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