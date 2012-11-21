Zekeriya Öz, Ergenekon davasında 12 ayrı imza atmış!

- Hülya KARABAĞLI

Ankara

CHP Eskişehir Milletvekili Prof. Süheyl Batum, Ergenekon’un eski savcısı Zekeriya Öz’ün soruşturma dosyalarında kullandığı 12 farklı imzayı düzenlediği basın toplantısında medyaya dağıttı. “ İnsanlar bu ıslak imzalar, imza yüzünden 5 yıldır içeride” diyen Batum, "Ben bir bankacı olsam, Zekeriya Öz’e kart ve kredi vermem. Çünkü, 12 farklı imzası var. Çağırıp; ‘hangi imzanız gerçek’ diye sorarım” dedi.

Batum, basın toplantısında, Sıkıyönetim, darbe mahkemelerinden daha kötü olarak gösterdiği Özel Yetkili Mahkemeleri, imzalarla tartışma gündemine oturttu. 33 ay tutuklu kaldıktan sonra ‘sehven’ denilerek tahliye edilen teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin mücadelesini örnek bir dava olarak aktardı. Batum, Çelebi’nin de tutuklu kalmasına sebep olan imzaları ve soruşturma evraklarını medyaya tek tek gösterdi.

Zekeriya Öz’ün 12 farklı imzası

Batum şunları söyledi: Birinci imzalar Zekeriya Öz’ün. 12 imza 12’si de birbirinden farklı. Zekeriya Öz soruşturma dosyası hazırlamış; her imza farklı. Bir de, farklı isimlerin aynı imzayı kullanmış. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürünün imzası aynı zamanda zabıt katibi imzası. Daha beteri var. Üç aynı emniyet müdürü ne tesadüf üçünün de imzası aynı. Kim, kimdir, kimin yerine atmış bu imzayı.Bir dava görülüyor. Hangisi doğru bu imzalardan.”

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