Ergenekon davasında savcıya mütalaa için 15 gün süre verildi

Ergenekon davasında mahkeme, esas hakkındaki mütaalanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Bu davada karar aşamasına yaklaşıldığı anlamına geliyor. Mahkeme, ayrıca savcının 'YAŞ üyesi Orgeneral Taşdeler'in tutuklanması' talebini kabul etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Ergenekon davasında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, taleplere ilişkin görüşünü açıkladı.

Mahkeme, Pekgüzel'in mütalaa talebini kabul etti. Karara göre esas hakkındaki mütaalanın hazırlanması için dosya savcılığa gönderilecek.

Esas hakkındaki mütaalanın hazırlanması için savcılığa, 13 Aralık 2012'ye kadar süre verildi.

Orgenerale tutuklama

Mahkeme ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan davanın sanıklarından YAŞ üyesi Orgeneral Nusret Taşdeler'in tutuklanmasına karar verdi.

OdaTV ile birleştirilmeyecek

Odatv davasının Ergenekon davasıyla birleştirilmesi ise reddedildi.