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Ergenekon davasında savcıya mütalaa için 15 gün süre verildi

Ergenekon davası kapsamında YAŞ üyesi Orgeneral Nusret Taşdeler'in tutuklanma talebi kabul edildi

27 Kasım 2012 19:42

Ergenekon davasında mahkeme, esas hakkındaki mütaalanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Bu davada karar aşamasına yaklaşıldığı anlamına geliyor. Mahkeme, ayrıca savcının 'YAŞ üyesi Orgeneral Taşdeler'in tutuklanması' talebini kabul etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Ergenekon davasında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, taleplere ilişkin görüşünü açıkladı.

Mahkeme, Pekgüzel'in mütalaa talebini kabul etti. Karara göre esas hakkındaki mütaalanın hazırlanması için dosya savcılığa gönderilecek.

Esas hakkındaki mütaalanın hazırlanması için savcılığa, 13 Aralık 2012'ye kadar süre verildi.

 
 

Orgenerale tutuklama 

 
 
Mahkeme ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan davanın sanıklarından YAŞ üyesi Orgeneral Nusret Taşdeler'in tutuklanmasına karar verdi.
 
 

OdaTV ile birleştirilmeyecek 

 
Odatv davasının Ergenekon davasıyla birleştirilmesi ise reddedildi.
 

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