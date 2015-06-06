Olay yeri inceleme: Piknik tüpünün içinde yüzlerce bilye ve güçlendirilmiş patlayıcı madde kullanıldı

Diyarbakır’da HDP mitinginde meydana gelen patlamanın piknik tüpünün içine yerleştirilmiş bombadan kaynaklandığı tespit edildi. Olay yerinde ilk incelemelerde bombanın piknik tüpün içinde yüzlerce metal bilye bulunduğunu ve güçlendirilmiş bir patlayıcı madde kullanıldığı açıklandı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede delil niteliğinde olan metal parçalar savcıların gözetiminde toplanarak incelemeye alındı. Güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede bombanın piknik tüpünün içine yerleştirilmiş bir düzenek ile patlatıldığı tespit edildi. Yetkililer, patlayan tüpün içinde yüzlerce metal bilye bulunduğunu ve güçlendirilmiş bir patlayıcı madde kullanıldığını söyledi.

Uzmanlar, patlamanın olduğu bölgeye saçılmış halde bulunan 100’den fazla metal bilye ve patlayan tüpün parçalarını incelemek üzere kriminal laboratuvara götürdü. Güvenlik güçleri olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir şüpheli tespit edemezken, terör ve istihbarat uzmanlarının bölgedeki tüm MOBESE kayıtlarını incelemeye başladığı belirtildi.

Öte yandan olay yeri inceleme uzmanlarının patlayan tüpün parçaları üzerinde bazı parmak izleri tespit ettiği belirtildi. İkinci patlamanın yaşandığı yerde bir adet parçalanmış cep telefonu ve batarya bulan uzmanlar, telefonun patlamada kullanılmış olma ihtimalini araştırıyor.