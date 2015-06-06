Bombalanan miting, Kürt hareketinin Diyarbakır'daki ilk Türk bayraklı mitingiydi...
06 Haziran 2015 02:25
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HDP’nin patlamalar nedeniyle kana bulanan mitingi Kürt siyasi hareketinin mitingleri açısından bir ilk teşkil ediyordu.
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Eylemlerinde Türk bayrağının olmaması tartışma konusu olan Kürt hareketinin, Diyarbakır’da yaptığı eylemlerde ilk kez Türk bayrağı bu mitingde açıldı.
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HDP’nin genel seçime bağımsız değil, parti olarak girme kararı ertesinde İzmir’de ve İstanbul’da yaptığı mitinglerde de Türk bayrağı vardı. Ancak hareketin en güçlü olduğu illerden Diyarbakır’da Türk bayraklarının eylemciler tarafından taşınması ayrı bir önem taşıyordu.