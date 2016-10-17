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Yaşam

Okullarda zehirlenme vakaları bitmiyor; Yalova'da 12 öğrenci hastanelik oldu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 12 ilköğretim okulu öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

17 Ekim 2016 23:24

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 12 ilköğretim okulu öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 12 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile Çınarcık Devlet Hastanesine geldi. Öğrencilerden 8'i ayakta tedavi edildi, 4 öğrenci ise müşahede altına alındı.

Kantinde yedikleri yemekten veya içtikleri sudan zehirlendikleri tahmin edilen öğrencilerin tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün araştırması devam ediyor.

 

Yeni dönemin başlamasıyla onlarca öğrenci hastanelik oldu

 

Ağrı’nın Doğu Beyazıd ilçesinde iki farklı okulda öğrencilere bozuk gıda verilmesi sonucu 150’ye yakın öğrenci zehirlenirken, Balıkesir’de Edremit İlçesi’nde İmam Hatip Lisesi Yurdu’nda verilen yemek nedeniyle 70 öğrenci hastanelik olmuştu. Yine Balıkesir’de 6 yaşındaki Beritan’ın da ölümüne okulda dağıtılan sandviçin içindeki bozuk salamın neden olduğu iddia edilmişti. 

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