Yine okul yemeği, yine zehirlenme; Ağrı'da 40 öğrenci hastanelik oldu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, 6 yaşındaki Beritan’ın okulda verilen sandviçten zehirlenerek hayatını kaybettiği iddiasının hemen ertesinde bu kez 40 ortaokul öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede müşahede altına alındı.

Doğubayazıt Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 15.00 sıralarında ilçedeki Telçeker Ortaokulu'nda eğitim gören 19 öğrenci ile Bereket Ortaokulu'nda okuyan 21 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine müracaat ettiği belirtildi.



Öğrencilerin hastaneye hafif karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Hastanemize başvuran öğrencilere gerekli tıbbi müdahale yapılmış olup ilk aşamada ciddi bir rahatsızlığın bulunmadığı görülmüştür. Bununla birlikte her ihtimale karşı öğrenciler bu gece müşahede altında tutulacaktır. Olayla ilgili olarak yemek şirketi ile yapılan sözleşme feshedilmiş olup İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli tahkikata başlanmıştır."



Öğrencilerin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Aynı ilçede yaşayan Beritan’ın da ölümüne gıda zehirlenmesinin neden olduğu iddia edilmişti

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Savcı Hakan Kılıç İlkokulu'nda verilen sandviçten zehirlenen öğrencilerden 6 yaşındaki Beritan Hacıoğlu hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 7 Ekim cuma günü saat 10.30’da Doğubayazıt’taki Savcı Hakan Kılıç İlkokulu’nda meydana geldi. Yemek şirketi tarafından sabah gelen öğrencilere salamlı sandviç dağıtıldı. İddiaya göre sandviç yiyen bazı öğrenciler, öğle saatlerinde evlerine gidince ishal ve kusma şikayeti ortaya çıktı.

Aileler çocuklarını Doğubayazıt Devlet Hastanesi acil servisine götürürken, durumu ağır olan Beritan Hacıoğlu Batman’a, ablası 7 yaşındaki D. H. ise, Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük Beritan tüm müdahalelere karşın 8 Ekim gece yarısı kurtarılamadı.

Bu sabah Edremit’te de 70 öğrenci zehirlendi

Balıkesir’de Edremit İlçesi’nde İmam Hatip Lisesi Yurdu’nda yemekten zehirlenen 70 öğrenci hastaneye başvurdu. Tedavilerinin ardından öğrenciler taburcu edilirken yemekten alınan numuneler incelemeye gönderildi.

Öğrencilerin akşam yemeğinden zehirlendikleri ihtimali üzerinde durulurken, ezogelin çorbası, fırında makarna, kıymalı türlü ve yoğurttan oluşan mönüden numuneler alınarak laboratuvarda incelemeye gönderildi.