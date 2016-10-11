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Yaşam

6 yaşındaki Beritan'ı, okulda dağıtılan sandviçteki salam mı öldürdü?

Küçük kız, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı

11 Ekim 2016 13:44

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Savcı Hakan Kılıç İlkokulu'nda verilen sandviçten zehirlenen öğrencilerden 6 yaşındaki Beritan Hacıoğlu hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 7 Ekim cuma günü saat 10.30’da Doğubayazıt’taki Savcı Hakan Kılıç İlkokulu’nda meydana geldi. Yemek şirketi tarafından sabah gelen öğrencilere salamlı sandviç dağıtıldı. İddiaya göre sandviç yiyen bazı öğrenciler, öğle saatlerinde evlerine gidince ishal ve kusma şikayeti ortaya çıktı.

Aileler çocuklarını Doğubayazıt Devlet Hastanesi acil servisine götürürken, durumu ağır olan Beritan Hacıoğlu Batman’a, ablası 7 yaşındaki D. H. ise, Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük Beritan tüm müdahalelere karşın 8 Ekim gece yarısı kurtarılamadı.

 

"Okuldan gelince hastalandı"

 

Batman’da otopsisi yapılan Beritan’ın cenazesi dün akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesinde toprağa verildi. Çocuklarının okulda verilen sandviç içerisindeki salamdan zehirlendiğini ileri süren baba Mehmet Şerif Hacıoğlu şunları söyledi:

"Kızlarım Beritan ve D. okulda salam yiyor. Eve gelince halsizlik, mide bulantısı, ishal olduklarını görünce saat 13.30 gibi Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne götürdüm. Doktorlar bir şey olmadığını söyleyip, serum takıp eve gönderdi.

Eve gelince kızlarımın durumu ağırlaştı, tekrar saat 18.00 gibi hastaneye götürdüm. Beritan komaya girmişti. Doktorlar yetersiz kalınca Batman’a sevk ettiler. Burada kızımı kaybettik. Ön otopside gıda zehirlenmesi olduğu söylendi. Şayet evde yediği bir yiyecekten kaynaklı olsa bizler de aynı sorunu yaşardık. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağım." dedi.

 

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