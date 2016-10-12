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Eğitim

Bu sefer imam hatip yurdu; 70 öğrenci yemekten zehirlendi

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu söyledi

Fotoğraf: Arşiv

12 Ekim 2016 21:49

Balıkesir’de Edremit İlçesi’nde İmam Hatip Lisesi Yurdu’nda yemekten zehirlenen 70 öğrenci hastaneye başvurdu. Tedavilerinin ardından öğrenciler taburcu edilirken yemekten alınan numuneler incelemeye gönderildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Edremit İmam Hatip Lisesi Yurdu’nda kalan 91 öğrenciden 70’i, sabaha karşı 03.00’ten itibaren şiddetli mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle peş peşe hastanelere taşındı. Serum ve ilaç verilen öğrencilerden 55’i Burhaniye Devlet Hastanesi’nde, 15’i de Edremit’teki hastanelerde yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Öğrencilerin akşam yemeğinden zehirlendikleri ihtimali üzerinde durulurken, ezogelin çorbası, fırında makarna, kıymalı türlü ve yoğurttan oluşan mönüden numuneler alınarak laboratuvarda incelemeye gönderildi.

Olayla ilgili komisyon oluşturarak soruşturma başlattıklarını söyleyen Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, "Yurdumuzda üzücü bir olay yaşandı. Soruşturmayı başlattık. Sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Şuan hastanelerde tedavi gören öğrencimiz bulunmamaktadır. Hepsinin sağlık durumları iyi" dedi.

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