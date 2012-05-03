Okullarda süt dağıtımı devam etti, öğrenciler yine hastanelik oldu!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan ''Okul Sütü Projesi'' kapsamında dün okullarda süt dağıtımı sonrasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan öğrencilere rağmen dağıtım bugün de devam etti. Birçok ilde öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te süt dağıtımı yapılan Nezihe Osman Atay, Mehmet Tuncay Aykaç ve Nezahat Kemal Akınal ilköğretim okullarında bazı öğrencilerin dağıtılan sütü içtikten sonra karın ağrısı ve mide bulantı şikayetleri üzerine, okullara 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

İlk müdahalesi okullarda yapılan öğrenciler, ambulanslarla Gaziantep Çocuk Hastanesi ve Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastane yetkilileri, 80 öğrenciden 51'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, halen hastanelerde bulunan 29 öğrencinin de serum tedavisi sonrasında taburcu edileceğini belirtti.



Muş'ta 50 öğrenci hastanede



Muş'ta süt dağıtımı yapılan merkeze bağlı Çöğürlü Köyü İlköğretim Okulu'nda 50 öğrenci, mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle okul idarecileri tarafından kaldırıldıkları Muş Devlet Hastanesi ile Muş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Eskişehir'de 7 öğrenciye verildi



Eskişehir'de Merkez Tepebaşı ilçesi Esentepe Mahallesi Yeşilmeydan Caddesi'nde bulunan Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nda süt dağıtımından sonra 7 kız öğrenci rahatsızlandı.

Okul idaresinin haber verdiği 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 7 öğrenci burada tedavi altına alındı.

Müşahede altına alınan öğrencilere serum verildi.

Söz konusu 7 öğrencinin içtikleri sütten zehirlenmedikleri, süte karşı alerjilerinin olabileceği ihtimaliyle bir müddet müşahede tutulduktan sonra taburcu edileceği belirtildi.



'Haberlerin etkisinde kalmış olabilirler'



Ankara Yenimahalle Orhan Gazi İlköğretim Okulu'nda bazı öğrencilerin şikayetleri üzerine 112 Acil Servis ekipleri okula gelerek öğrencileri muayene etti. 112 Acil Servis Yetkilisi çocuklarda mide bulantısı, baş dönmesi gibi şikayetler olduğunu belirterek, ortaya çıkan durumun sütten kaynaklandığı konusunda kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını ifade etti. Çocukların konuyla ilgili haberlerin etkisinde kalmış olabileceklerini kaydeden yetkili, 14 çocuktan sadece dördünde bağırsak hareketlenmesi ve ishal başlangıcı tespit edildiğini bildirdi.

İlk kontrolleri yapılan çocuklardan 2 tanesi ambulansla 2 tanesi de ailesiyle hastaneye götürüldü.



Bitlis ve ilçelerinde 44 öğrenci hastanede



Bitlis merkez ve Tatvan ile Ahlat ilçelerinde süt dağıtımının ardından rahatsızlanan 44 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, "Polis Amca İlköğretim Okulu'ndan 13, Fatih İlköğretim Okulu'ndan 5 öğrencinin rahatsızlığı var. Sağlık ekipleri bunlara müdahale ederek serum taktı. Zehirlenme olsa sütü içen herkesin hastanede olması gerekirdi ama dün Türkiye'nin muhtelif yerlerinde böyle vakalar oldu. Bunlar da muhtemelen süte alerjisi olanlardır.'' dedi.

Tatvan Milli Eğitim Müdürü Mahfuz Bayar da dağıtılan sütten dün 7, bugün ise 11 öğrencinin rahatsızlandığını belirtti.

Ahlat ilçesinde Abdurrahman Gazi İlköğretim Okulu'nun 5. sınıfında eğitim gören 8 öğrencinin de rahatsızlandığı ve Ahlat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.



Kozan'da 18 öğrenci tedavi altında



Adana'nın Kozan ilçesinde süt dağıtımı yapılan Cumhuriyet İlköğretim Okulu'ndan 2, Ahmet Cevdet Çamurdan İlköğretim Okulu'ndan 9 ve Hacımirzali İlköğretim Okulu'ndan 7 olmak üzere toplam 18 öğrenci, mide ağrısı ve bulantı şikayeti üzerine, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerince dağıtılan sütlerden incelenmek üzere alınan numunelerin, Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildiği belirtildi.

Bu arada, dün de ilçede dağıtılan sütlerden 13 öğrenci etkilenmiş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişlerdi.